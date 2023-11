Forse fa anche il caffé: MERAVIGLIOSO smartwatch UNISEX lo paghi solo 29 euro!

Se ti occorre uno smartwatch che fa veramente di tutto – monitorare i parametri vitali quando fai sport, controlla la qualità del sonno, misura il livello di ossigeno nel sangue, ti consiglia oltre 100 modalità sportive, è impermeabile e ti permette di inoltrare e rispondere a chiamate e messaggi – questa è l’offerta che fa per te! Lo smartwatch DUSONLAP, per tutti i generi ed età, oggi lo paghi solo 29,99 euro! Sia grazie allo sconto del 45% sia grazie al Coupon di 10 euro applicabile con una semplice spunta! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Smartwatch DUSONLAP: le caratteristiche

Questo Smartwatch DUSONLAP è dotato di altoparlanti integrati di alta qualità e, dopo la connessione al Bluetooth, è possibile effettuare chiamate e rispondere alle chiamate direttamente sull’sport orologio, in modo da liberare le mani durante l’attività fisica. Smartwatch donna la ricarica richiede solo 2 ore e può essere utilizzata per un massimo di 7 giorni e in stand-by per 30 giorni, molto comodo per viaggi di lavoro o viaggi. Quadrante da 1,85 pollici offrendoti una migliore esperienza visiva e di utilizzo. È possibile regolare la luminosità in quattro diversi livelli per visualizzare chiaramente i dati durante il giorno. Ha oltre 100 quadranti esclusivi tra cui scegliere, possono anche essere personalizzati su qualsiasi sfondo che ti piace sull’app [Glory Fit].

E’ possibile ricevere e rispondere a chiamate, SMS e messaggi dai social. Smartwatch anche molte funzioni utili, tra controllo multimediale, regolazione della luminosità, visualizzazione del tempo, controllo della fotocamera, promemoria sedentario, sveglia, cronometro e ricerca mobile, ecc. Tiene traccia con precisione di passi, distanza, calorie bruciate e minuti di allenamento, 112 modalità sportive, tra cui camminata, corsa, ciclismo, yoga e altro ancora , c’è sempre una modalità sportiva che ti piace. Questo cardiofrequenzimetro da polso ha una funzione impermeabile IP68. Può monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale 24 ore al giorno. Offre un’analisi completa dei dati sulla qualità del sonno per aiutarti a comprendere meglio il tuo stato di salute.

