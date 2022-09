Forse non ci crederai, ma il Tesmed esiste ancora e COSTA pochissimo

Stai già pensando a come rimanere in forma per la prossima estate? Allora il dispositivo Tesmed Max 830 è la soluzione perfetta per l’occasione.

Prendi questa opportunità al volo pagandolo solamente 139€ e risparmiando oltre il 40% grazie alla promozione in corso su Amazon.

Con Prime potrai avere spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia, non aspettare un secondo di più e attivalo sul tuo account adesso.

Modella il tuo corpo grazie a Tesmed Max 830

Tieni in forma il tuo corpo grazie a questo fantastico dispositivo. Grazie ai suoi elettrodi, da porre sulle zone desiderate, potrai avere un allenamento muscolare intensivo con un’azione mirata e specifica per le diverse aree muscolari. Dotato di ben 20 elettrodi di diverse dimensioni, potrai scegliere tra 220 trattamenti proposti grazie anche al pratico manuale che ti illustrerà il posizionamento corretto di questi.

Non è finita qui, infatti Tesmed Max 830 può essere anche usato per la riduzione degli inestetismi della pelle come cellulite e rassodamento dei tessuti per aumentare il tono muscolare e dare alla tua pelle un aspetto più tonico e compatto.

Potrai anche rilassarti grazie a ben 32 trattamenti per massaggi per diverse parti del corpo in modo da favorire il miglioramento della circolazione nel tuo corpo mentre ti rilassi comodamente sul divano o anche in ufficio mentre lavori dal momento che questo dispositivo entra comodamente nella borsa. Ricordati solo di tenere sotto controllo la batteria e caricarlo grazie al caricatore, in 8/10 ore avrai una carica completa e pronta per i tuoi trattamenti.

Prendi al volo questa offerta e acquista Tesmed Max 830 a un prezzo stracciato di ben 139€ anziché 265€ grazie all’offerta in corso su Amazon. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.