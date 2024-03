Fossil Gen 6 Connected, lo smartwatch di TOP SCONTATO del 39% su Amazon

Fossil Gen 6 Connected è uno smartwatch tra i più completi e rinomati al mondo. Uno di quei dispositivi che abbinano eleganza e utilità e che pertanto puoi indossare sia per le uscite che per le tue attività sportive. Poi è estremamente versatile e intelligente, tant’è che puoi ad esempio effettuare e ricevere telefonate connettendoti a qualsiasi smartphone, oppure se dimentichi di avviare la funzione allenamento, rileva il movimento e avvia quindi la sessione in automatico al posto tuo. Approfitta dunque dello sconto del 39% e corri ad accaparrarti questo smartwatch Fossil a soli 119€. Le spedizioni sono gratis.

Fossil smartwatch Gen 6 Connected , offerta TOP con lo sconto del 39%

Imposta obiettivi di sonno, visualizza le statistiche e impara a migliorarne la qualità. Il quadrante con cardiofrequenzimetro controlla il battito del tuo cuore e scopri quanto sta lavorando durante l’allenamento o quando sei a riposo. Mostra inoltre la circolazione d’ossigeno e una stima del livello di ossigeno nel sangue per controllare lo stato di ossigenazione del tuo corpo.

L’app per il benessere integrata monitora le attività permettendoti di verificare i progressi, vedere le calorie bruciate e molto altro. E poi c’è la connettività migliorata con una velocità di trasmissione superiore e un raggio d’azione quattro volte più potente, che si traducono in download più rapidi rispetto alla generazione precedente.

Con le app YouTube Music e Spotify, scarica, gestisci e ascolta gli artisti o le playlist che ami direttamente dal polso, senza bisogno del telefono. E con Google Pay paghi per tutti i servizi

direttamente dal polso. Che aspetti, dunque? Approfitta dello sconto del 39% e corri ad accaparrarti questo smartwatch Fossil a soli 119€. Le spedizioni sono gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.