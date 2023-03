Fossil Smartwatch Gen 5E: Wear OS ed ELEGANZA al polso a meno di 150€

Eleganza al potere, con tutta l’intelligenza di Google al polso. Volendo si può riassumere così lo smartwatch Fossil Gen 5E, uno dei dispositivi indossabili più eleganti mai realizzati in questi ultimi anni. Oggi lo puoi acquistare su Amazon a 149 euro anziché 159 euro, grazie al 6% di sconto offerto a sorpresa dal marketplace statunitense.

Smartwatch Fossil Gen 5E: 10 euro di sconto immediato su Amazon

Lo smartwatch Fossil Gen 5E è compatibile sia con i telefoni Android sia con gli iPhone, a patto che a bordo ci siano rispettivamente almeno Android 6.0 e iOS 12.0. Oltre alla compatibilità con tutti gli smartphone, il modello Gen 5E offre un’eleganza impareggiabile nonostante la sua uscita sul mercato risalga a ormai due anni fa. Eleganza che in questo caso fa rima con intelligenza, grazie al sistema operativo Wear OS di Google. Un aspetto questo da non sottovalutare, dal momento che vi sono numerosi benefici al riguardo: Google Assistant, Google Pay, Google Maps, nonché tutte le altre app che gravitano attorno al sistema operativo che Google ha progettato per i dispositivi indossabili.

La batteria assicura un’autonomia di un giorno, in linea con gli altri smartwatch WearOS in questa fascia di prezzo.

Se sei alla ricerca di uno smartwatch da uomo elegante e compatibile al 100% con i servizi di Google (tra cui Google Pay e Google Fit), lo smartwatch Fossil Gen 5E è il dispositivo indossabile perfetto per te. Se lo acquisti oggi su Amazon risparmi 10 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

