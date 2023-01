Fossil Smartwatch Gen 6 Connected in sconto di oltre 120 euro su Amazon

Fossil ha mescolato stili di orologi diversi per creare il Gen 6. Lo smartwatch ha un fascino semplice che mescola la giusta quantità di DNA della vecchia scuola. Ciò rende l’orologio abbastanza elegante per essere indossato ovunque e anche abbastanza funzionale. Acquistalo ora su Amazon a soli 197,40€ invece di 329,00€.

Il telaio principale è realizzato in acciaio inossidabile e ha una forma piuttosto semplice. Presenta un profilo leggermente arrotondato e semplici alette che si incurvano verso il basso sul contorno del polso. Fossil ha dato alla lunetta esterna un motivo dentellato. Sembra che dovrebbe ruotare, in modo simile agli smartwatch Samsung, ma non è così. Indipendentemente dal fatto che tu scelga la versione da 42 mm o 44 mm. Il pulsante centrale funge anche da corona rotante.

Fossil ha per lo più riportato il display della Gen 5, che è un pannello AMOLED rotondo da 1,28 pollici da 416 x 416 pixel e una densità di pixel di 326ppi. Lo schermo del Gen 6, tuttavia, è più luminoso e mostra più colori rispetto al modello precedente. Una sottile cornice nera circonda il display sotto il vetro.

Il modello da 44 mm è disponibile solo in due diverse finiture: Black e Smoke Stainless. La finitura Black è disponibile con tre diversi cinturini (silicone nero, pelle marrone, verde mimetico) mentre Smoke Stainless viene fornito solo con un cinturino in acciaio inossidabile abbinato. Il modello da 42 mm è disponibile in una finitura oro rosa con cinturino viola, una finitura oro rosa con cinturino in acciaio inossidabile rosa abbinato o una finitura in acciaio inossidabile canna di fucile con accenti in oro rosa e cinturino in acciaio inossidabile canna di fucile.

Laddove la versione da 44 mm si basa su cinturini da 22 mm, la versione da 42 mm utilizza cinturini da 18 mm. Ci sono molti fori per la chiusura, che ti permettono di trovare la giusta misura se hai polsi di dimensioni medie e gestisce il sudore senza problemi.

A proposito di acqua, il Fossil Gen 6 è valutato a soli 3ATM. Normalmente, ciò significa che può sopportare schizzi leggeri, sudore o pioggia e non deve essere immerso nell’acqua. Tuttavia, Fossil afferma che l’orologio è a prova di nuoto e può gestire un test che include 10.000 bracciate in acque poco profonde. Funziona con il sistema Wear OS by Google.

La durata della batteria è da circa 24 ore con un utilizzo tipico. L’uso passivo del Gen 6 per registrare semplicemente i tuoi movimenti quotidiani ti assicura di ottenere 24 ore complete, anche se non molto di più. Ciò include il monitoraggio del sonno durante la notte. Approfitta ora dello sconto del 40% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

