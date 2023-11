Fossil Smartwatch Gen 6 moderno ed elegante, sconto INCREDIBILE del 60%

Il Fossil Smartwatch Gen 6 Connected è una testimonianza della fusione raffinata tra stile classico e funzionalità tecnologiche avanzate. Dotato di Wear OS by Google, monitoraggio della frequenza cardiaca, notifiche per smartphone e tecnologia NFC, questo smartwatch è una dichiarazione di moda e praticità. Fallo tuo col 60% di sconto su Amazon a soli 130€ con le spedizioni veloci, sicure e rapide di Prime.

Fossil Smartwatch Gen 6 Connected scontatissimo su Amazon

Il Fossil Gen 6 sfoggia un design raffinato, con una cassa solida e una finitura elegante che si adatta a ogni stile. La costruzione di qualità è evidente in ogni dettaglio, dai materiali alla cura del design. Questo smartwatch è pensato per chi cerca non solo funzionalità avanzate ma anche un accessorio di moda. La piattaforma Wear OS by Google alimenta il cuore tecnologico del Fossil Gen 6. Questo sistema operativo offre un’ampia gamma di applicazioni e funzionalità, garantendo un’esperienza utente intuitiva e personalizzata.

Puoi personalizzare il quadrante, installare app e sfruttare le molteplici funzionalità offerte da Google. Il Gen 6 è più di un semplice orologio; è un compagno di fitness completo. Con il monitoraggio della frequenza cardiaca integrato, traccia il tuo battito cardiaco in tempo reale durante le attività fisiche.

Inoltre, offre funzionalità di monitoraggio del sonno e la capacità di tracciare varie attività fisiche. Il Fossil Gen 6 invia notifiche direttamente al tuo polso, permettendoti di vedere messaggi, chiamate, e-mail e altro ancora senza interrompere le tue attività quotidiane.

La tecnologia NFC integrata consente pagamenti veloci e sicuri tramite Google Pay direttamente dal tuo smartwatch. Nonostante le numerose funzionalità, il Gen 6 offre una buona durata della batteria. Inoltre, la funzione di ricarica rapida ti permette di ottenere una carica sufficiente per tutta la giornata in pochi minuti.

Il Fossil Smartwatch Gen 6 Connected (Modello FTW4060) è una scelta straordinaria per chi cerca uno stile classico abbinato a funzionalità smart avanzate. Fallo tuo col 60% di sconto su Amazon a soli 130€ con le spedizioni veloci, sicure e rapide di Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.