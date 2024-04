FOTO che sono un CAPOLAVORO e prezzo BASSO: Samsung Galaxy A14 5G al 33% in meno

Quando Amazon svela lo sconto folle del 33% sul Samsung Galaxy A14 5G non puoi fare altro che acquistarlo al volo. Apprezzato in tutto il mondo da milioni di utenti per il suo impareggiabile rapporto qualità/prezzo, quest’oggi il budget phone di Samsung può essere tuo al prezzo shock di appena 180€ con la consegna rapida e gratuita in 24 ore (solo per i clienti Amazon Prime).

Samsung Galaxy A14 5G è uno smartphone che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze sotto tutti i punti di vista: è perfetto per telefonare, navigare in rete, fare ricerche online su Google, chattare sui social, guardare video e molto altro ancora.

Samsung Galaxy A14 5G è in super sconto su Amazon al 33% in meno: occasione unica

Frontalmente un ampissimo pannello da 6.6 pollici è ideale per guardare contenuti video fino a risoluzione Full HD+, mentre il processore octa-core è assolutamente in grado di avviare in un istante tutte le app più comuni e di cui hai bisogno. La batteria da 5000 mAh è il tuo miglior alleato in quanto ti assicura un giorno pieno di utilizzo senza brutte sorprese, mentre con il modulo fotografico triplo puoi scattare foto di qualità grazie al sensore principale da 50MP.

Inutile girarci intorno: se sei alla ricerca di un validissimo budget phone non puoi assolutamente perdere il Galaxy A14 5G in offertissima su Amazon, con tanto di consegna rapida e gratuita in 24 ore inclusa nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.