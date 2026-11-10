La tenera foto del gatto smarrito nasconde un'insidiosa truffa

Il bersaglio è chi sta cercando un cane o un gatto scomparso, spesso nel panico e pronto ad aggrapparsi a qualunque segnale. Tutto parte quasi sempre da un annuncio sui social, nei gruppi locali o sui siti per animali persi: una foto vera, qualche dettaglio, un numero di telefono. Abbastanza, spiegano gli esperti di sicurezza informatica, per costruire una finta prova e trasformare la speranza in pressione.

Il caso raccontato dalla BBC riguarda Stephanie Young, che nel settembre dello scorso anno aveva perso il suo gatto, Buddy, sparito dal giardino di casa. Come fanno in tanti, Stephanie aveva pubblicato appelli su siti di soccorso per animali e gruppi social, con foto e informazioni utili per riconoscerlo. Poco dopo è stata contattata da una donna che si presentava come Melissa: diceva di aver trovato Buddy, di avergli dato da mangiare e chiedeva una ricompensa per i suoi “nipoti autistici”.

All’inizio il racconto sembrava reggere. Melissa avrebbe mandato anche una foto del gatto, assicurando di poterlo restituire in poco tempo. Le due avevano fissato un incontro nelle vicinanze, ma la presunta soccorritrice non si è mai presentata. Poi è arrivata la richiesta più strana: niente contanti, ma 100 buoni regalo Apple. “Volevo solo riavere il mio gatto”, ha raccontato in sostanza Stephanie alla BBC, spiegando di aver capito poco dopo che quelle immagini non tornavano. Quando ha iniziato a fare domande, il tono è cambiato. Dall’altra parte sono arrivate minacce: vendere o uccidere l’animale. A quel punto il finto ritrovamento era diventato un ricatto.

Post social e immagini AI: così nasce la falsa prova

Secondo quanto riportato dalla BBC, i criminali cercano annunci pubblici di animali domestici smarriti e raccolgono tutto quello che trovano: foto, nome dell’animale, zona della scomparsa, abitudini, segni particolari. Con questi elementi preparano messaggi molto dettagliati, spesso con un tono familiare, quasi rassicurante.

Confronto tra foto ricevuta sullo smartphone e immagine stampata di un gatto smarrito, tipica situazione usata nelle truffe online.

Poi arriva la “prova”: un’immagine che sembra mostrare proprio quel cane o quel gatto, ma che può essere stata creata o ritoccata con strumenti di intelligenza artificiale generativa. Il problema, spiegano gli analisti di Malwarebytes, è che queste immagini oggi sono abbastanza credibili da ingannare una persona sotto stress. Un collare simile, una macchia del pelo riprodotta più o meno, uno sfondo di casa sfocato: dettagli minimi, ma capaci di riaccendere la speranza.

Guardati con calma, però, possono tradire la truffa: zampe deformate, ombre fuori posto, occhi innaturali, proporzioni che non tornano. Il raggiro funziona perché non punta solo ai soldi. Punta al legame. Chi cerca un animale perduto controlla il telefono di continuo, risponde subito, ha paura di perdere l’unica occasione. I truffatori lo sanno e insistono proprio lì.

Pagamenti anticipati, minacce e prove vaghe: i segnali da non ignorare

Il primo campanello d’allarme è la richiesta di denaro prima di vedere l’animale. Chi dice di aver trovato un cane o un gatto e pretende subito una ricompensa, magari evitando un incontro diretto, va trattato con molta cautela. Ancora di più se propone pagamenti difficili da rintracciare o da annullare: buoni regalo, ricariche, link a piattaforme sconosciute, trasferimenti istantanei.

Altro segnale tipico è la fretta. “Devi pagare ora”, “non posso aspettare”, “lo darò a qualcun altro”: frasi così servono a impedire controlli. Spesso, subito dopo, arrivano insulti e minacce. È il passaggio dal raggiro alla pressione emotiva, con messaggi pensati per spaventare il proprietario e spingerlo ad agire senza pensare. Attenzione anche alle presunte conferme esterne.

Un truffatore può dire che l’animale si trova in una clinica veterinaria, mandare un numero di telefono o un link per pagare spese mediche inventate. In questi casi, avvertono gli esperti, non bisogna usare i contatti ricevuti nel messaggio. Meglio cercare da soli la clinica, chiamare il numero ufficiale e chiedere conferma. Due minuti possono bastare per evitare una truffa.

Come difendersi: dettagli riservati, incontri sicuri e controlli autonomi

La prima difesa, indicano gli esperti di Malwarebytes, è non pubblicare ogni dettaglio dell’animale smarrito. Nell’annuncio conviene inserire informazioni utili, certo, ma tenere per sé almeno una caratteristica precisa: una piccola macchia, una cicatrice, un dente mancante, un particolare del collare. Così chi sostiene di averlo trovato dovrà dimostrare di sapere qualcosa che non è online.

Una domanda semplice, ma spesso decisiva. Non bisogna pagare in anticipo. Se qualcuno propone la restituzione dell’animale, l’incontro va fissato in un luogo pubblico e sicuro, meglio se di giorno e con un’altra persona presente. Prima di dare una ricompensa, il proprietario deve vedere l’animale e verificare che sia davvero il suo.

Sembra una precauzione ovvia, ma nei momenti di agitazione è proprio quella che i truffatori cercano di far saltare. In caso di minacce o richieste insistenti, è bene conservare messaggi, numeri, profili social, ricevute e immagini ricevute, poi rivolgersi alla polizia postale o alle forze dell’ordine. La tecnica segnalata nel Regno Unito può essere replicata ovunque, anche in Italia, perché usa strumenti accessibili e informazioni pubblicate spontaneamente online. La regola resta semplice: chiedere aiuto, sì, ma senza consegnare ai truffatori tutti gli elementi per costruire una bugia credibile.