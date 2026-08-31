Foto sfocate di sera, niente panico: così saranno perfette in un colpo solo

Succede soprattutto la sera, per strada, ai concerti o nei locali. Il telefono prova a compensare la poca luce e, spesso, l’immagine perde nitidezza.

La causa più comune è il mosso da fotocamera. È quel piccolo movimento che nasce proprio mentre si tocca il pulsante di scatto sul display. Di giorno quasi non si nota, perché il telefono lavora con tempi rapidi. Di notte, invece, la velocità dell’otturatore si abbassa e basta una vibrazione minima per lasciare una scia. Un dito che preme troppo, il polso inclinato, lo smartphone tenuto con una sola mano davanti a una vetrina illuminata: è sufficiente questo.

Molti modelli, dagli iPhone ai principali smartphone Android, hanno sistemi di stabilizzazione ottica o elettronica dell’immagine. Aiutano, certo, ma non risolvono tutto. “La stabilizzazione aiuta, ma non fa miracoli se il telefono si muove nel momento dello scatto”, ripetono spesso i fotografi parlando di immagini notturne. Anche la forma dello smartphone non dà una mano: sottile, liscio, poco saldo rispetto a una fotocamera tradizionale. E quando la luce cala, la differenza si vede.

Esposizione automatica e modalità Notte: quando il telefono tiene aperto troppo a lungo

Un altro punto riguarda l’esposizione automatica. Di solito lo smartphone prova a rendere la scena più luminosa possibile. Se si inquadra una piazza poco illuminata, un tavolo all’aperto o una strada con poche lampade, il software allunga il tempo di esposizione per catturare più luce. Sullo schermo il risultato può sembrare buono, almeno al primo sguardo. Ma se la mano si muove, la foto notturna diventa impastata.

Stabilizzare lo smartphone su un appoggio aiuta a ridurre il mosso nelle foto notturne e ottenere scatti più nitidi.

In questi casi conviene intervenire sull’esposizione, anche senza usare la modalità professionale. Su molti telefoni basta tenere premuto sul soggetto per bloccare messa a fuoco ed esposizione, poi abbassare il cursore con l’icona del sole: verso il basso su iPhone, di lato o in basso su diversi Android, a seconda del modello. La scena sarà più scura, è vero. Ma spesso resta più vicina all’atmosfera reale e c’è meno rischio di sfocatura.

Anche la modalità Notte va usata con criterio. È utile quando la scena è molto buia e il telefono deve unire più scatti in un’unica immagine. Però chiede qualche secondo di immobilità. Se sullo schermo compare l’avviso “tieni fermo il telefono”, non è una frase di rito: in quel momento il dispositivo sta raccogliendo luce e dati. Un movimento della mano, o del soggetto, può rovinare tutto. Meglio disattivarla quando si fotografano persone che camminano, bambini, animali o scene in movimento.

Flash integrato e luce ambiente: perché spesso gli scatti serali peggiorano

Il flash integrato dello smartphone sembra la scorciatoia più comoda. In realtà, spesso peggiora la foto. La luce è frontale, dura, molto vicina. Illumina i volti a pochi metri e lascia lo sfondo scuro o mosso. Inoltre molti telefoni sincronizzano il flash con tempi non troppo rapidi, intorno a frazioni come 1/25 o 1/40 di secondo: abbastanza lenti da registrare movimenti nello sfondo, soprattutto nelle scene più ampie.

Per questo, nelle foto serali, conviene cercare una luce già presente: l’insegna di un bar, una vetrina, un lampione, persino lo schermo di un altro telefono usato di lato. Non è una soluzione da studio fotografico, ma funziona. “Mettiti vicino alla luce, non sotto”, è uno dei consigli più semplici per evitare ombre dure sul viso. A volte basta spostarsi di un metro per avere uno scatto più pulito.

Alcuni smartphone permettono di usare il flash come una piccola luce continua, simile a quella dei video, così si vede prima l’effetto sulla scena. Non tutti, però, offrono questa possibilità. Su molti dispositivi Samsung e iPhone, ad esempio, il comportamento del flash dipende molto dalla modalità scelta. Se non ci sono alternative, meglio usarlo solo con soggetti vicini e fermi. Da evitare, invece, panorami, gruppi troppo larghi e sfondi lontani.

Timer, appoggio e controlli manuali: le mosse giuste per foto notturne più nitide

La soluzione più pratica, quando non si ha un treppiede, è usare il timer di scatto. Anche due secondi bastano: si preme il pulsante, si sistema la presa e il telefono scatta solo dopo. Appoggiare lo smartphone a un muro, a un bicchiere, a una ringhiera o al bordo di un tavolo riduce molto il rischio di mosso. Sembra un dettaglio, ma di notte può cambiare davvero il risultato.

Chi usa Android può provare la modalità Pro, presente su molti modelli, regolando il tempo di scatto con più attenzione. Una regola pratica, presa dalla fotografia tradizionale, suggerisce di usare un tempo almeno pari al reciproco della lunghezza focale equivalente: con una lente principale da 24 mm, per esempio, meglio restare intorno a 1/30 di secondo o più rapido. Con lo zoom serve ancora più velocità, perché ogni tremolio si nota di più.

Su iPhone i controlli manuali completi non sono presenti nell’app Fotocamera standard, ma alcune app di terze parti permettono di regolare tempo di scatto, ISO e bilanciamento del bianco. Abbassare gli ISO può migliorare la qualità, ma richiede più luce o una mano più ferma. Alzarli rende la foto più luminosa, però aumenta il rumore. Alla fine la ricetta resta semplice: mano stabile, esposizione non troppo alta, soggetto ben illuminato e, quando serve, un appoggio sicuro. Così le foto notturne con lo smartphone diventano più nitide senza bisogno di attrezzatura complicata.