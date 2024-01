FOTO SPETTACOLARI con Motorola moto g72, oggi su Amazon a prezzo MINI

Può sembrarti una follia ma ti assicuriamo che non c’è nulla di sbagliato: il popolarissimo mediogamma Motorola moto g72 è in vendita su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente. Amato da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo design minimal ma soprattutto per la qualità della scheda tecnica, lo smartphone di Motorola può essere tuo spendendo appena 204€.

A questo prezzo ti porti a casa un device munito di un bel pannello da 6.6 pollici super smooth a 144Hz perfetto per guardare video oppure giocare in maniera fluidissima, con tanto di processore octa-core con 8/128 GB di memoria interna.

Fatti furbo e acquista subito su Amazon il Motorola moto g72, oggi tuo a prezzo regalo

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh, con il supporto dual SIM e anche una pratica cover inclusa nel prezzo, con questo smartphone di Motorola puoi anche scattare tantissime foto e registrare video ad altissima risoluzione grazie al modulo fotografico multiplo con sensore principale da ben 108MP.

Non devi assolutamente farti scappare questa occasione di Amazon sullo smartphone Motorola, a maggior ragione se consideri che con i servizi Prime ti arriva a casa in appena 24 ore e senza costi di spedizione extra.

