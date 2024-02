Foto WOW e design PREMIUM a 399€: -30% per Samsung Galaxy A54 5G

Se sei alla ricerca di uno smartphone Android di punta nella sua fascia di riferimento, non devi assolutamente farti scappare lo straordinario Samsung Galaxy A54 5G, oggi in vendita su Amazon a un prezzo niente male.

Amatissimo da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo profilo dal forte sapore premium e una scheda tecnica decisamente convincente, lo smartphone del colosso sudcoreano è in vendita a 399€ con uno sconto immediato del 30% – stiamo parlando di un risparmio complessivo di 170€.

Il fantastico mediogamma Samsung Galaxy A54 5G è in vendita su Amazon a prezzo regalo

Samsung Galaxy A54 5G è convincente da qualsiasi punto lo si guardi: monta un eccellente pannello Super AMOLED da 6.4 pollici perfetto per guardare video ad altissima risoluzione; integra un potente processore octa-core con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile; è alimentato da una mega batteria da 5000 mAh; e c’è anche posto per un modem 5G per navigare in rete ad altissima velocità.

Non finisce qui, anzi: il device di Samsung è anche un camera phone di tutto rispetto con il suo modulo fotografico triplo e il sensore principale da 50MP, perfettamente in grado di stupirti con foto e video sempre ad alta risoluzione anche di notte.

Insomma, cosa stai aspettando? Prendi al volo l’eccellente device di Samsung in caduta libera su Amazon; con i servizi Prime ti arriva a casa nella giornata di domani e senza costi di spedizione extra.

