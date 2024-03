Fotocamera compatta Canon PowerShot SX70 a 629,99€ su Canon Store (IN ESAURIMENTO)

Su Canon Store sono in esaurimento le scorte della PowerShot SX70, una fotocamera compatta ultraleggera che riprende le forme di una reflex regalando ottimi scatti sia da lontano che per i primi piani. È possibile acquistarla a 629,99 euro, con una garanzia minima di 2 anni inclusa e le spese di spedizione gratuite.

Versatilità, interfaccia semplificata, lunghezza focale e video in 4K Ultra HD sono tra i principali punti di forza della Canon PowerShot SX70, una delle migliori fotocamere compatte di fascia premium oggi disponibili sul mercato.

Canon PowerShot SX70 in offerta a 629,99 euro su Canon Store

Se si è alla ricerca di una fotocamera compatta versatile, semplice da usare e in grado di offrire scatti di cui vantarsi con amici, parenti e utenti sui social, è difficile trovare un modello migliore della PowerShot SX70 di Canon. Uno dei suoi principali punti di forza è lo zoom ottico 65x, con l’aggiunta della modalità Macro e dell’opzione digitale ZoomPlus 130x.

Al di là di questo, la fotocamera compatta del marchio Canon offre un’eccellente lunghezza focale (21-1365 mm equivalente con zoom ottico), video ad alta risoluzione in 4K, e un sistema di messa a fuoco automatica. Qualità della fotocamera che viene confermata dall’avanzato processore Canon DIGIC 8, grazie al quale è possibile scattare foto in formato RAW non compresso.

Inoltre il modello SX70 integra il supporto Wi-Fi e Bluetooth, in modo da poter connettersi direttamente con i dispositivi mobili senza problemi.

Canon PowerShot SX70 è in offerta a 629,99 euro sullo store ufficiale store.canon.it. Quelli rimasti sono gli ultimi pezzi disponibili.

