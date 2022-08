Fotocamera flagship per selfie OK: OnePlus Nord 5G è l'occasione di questo weekend (-100)

OnePlus Nord è uno degli smartphone più desiderati del momento. Dotato di Qualcomm Snapdragon 765G 5G che offre velocità di CPU migliorate e rendering di grafica fino al 30% più veloci rispetto al suo predecessore, il dispositivo vanta anche 8GB RAM+128GB di modo da consentire a Nord di far funzionare tutte le vostre applicazioni preferite in una volta, senza avere immagini mosse, più svariate funzionalità top. Allora non farti scappare l’offerta presente adesso su Amazon e prendilo a 299 euro. Proprio così: il modello di colore grigio (Gray Onyx) puoi averlo scontato di cento euro e con le spedizioni gratuite subito.

OnePlus Nord 5G, top di gamma in offerta

OnePlus Nord 5G possiede un bel display a 90Hz che una volta che lo provato è difficile tornare indietro, pressoché impossibile. Lo scorrimento in verticale è più fluido, quello in orizzontale è più veloce – e tutto è più reattivo. Nord ha pre-installato il sistema operativo OxygenOS 10.5, completo di tutte le funzionalità che vi aspettavate, come il Dark Mode, la navigazione a gesti e Zen Mode. Lo smartphone monta inoltre le app di comunicazione targate Google: Messaggi, Dialer e Duo – per garantire un’esperienza sicura.

eliminare le sfocature e gli effetti mosso da ogni foto e da ogni singolo video. Il dispositivo, inoltre, è abbastanza intelligente da eliminare i rumori indesiderati e da rendere più nitidi gli oggetti negli scenari più impegnativi, ad esempio in caso di esposizione diretta alla luce del sole. La fotocamera anteriore principale di Nord è in grado di registrare nel formato 4K 60 fps. Nord monta lo stesso sensore principale da 48 MP di OnePlus 8 , completo di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) pere gli effetti mosso da ogni foto e da ogni singolo video. Il dispositivo, inoltre, è abbastanza intelligenteLaprincipale di Nord è in grado di registrare nel formato Con questa risoluzione ogni singolo frame è ottimo per diventare un selfie. Non temete – non cercheremo di trasformare tutta questa storia in una questione di “selfie-al-secondo”. Non esitare, dunque, o rischi di perdere l’occasione di fare tuo questo gioiello scontato di 100 euro Non esitare, dunque, o rischi di perdere l’occasione di fare tuo questo gioiello acquistandolo solamente 299 euro . Le spedizioni sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.