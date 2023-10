Fotocamera digitale per bambini in OFFERTA: scatena il fotografo che è in loro

Offerta molto interessante per i più piccoli, soprattutto per quelli che amano fare foto e, perché no, anche gli unicorni. Si tratta della fotocamera SeHeTop digitale per bambini, schermo 1080P HD, funge anche da videocamera, si ricarica velocemente, ha uno schermo da 2″. Ideale per bambini tra i 3 e i 10 anni. Il colore è viola e nella parte anteriore mostra un simpaticissimo unicorno. Ora la paghi solo 27,61 euro, grazie allo sconto del 15%!

Fotocamera digitale per bambini SeHeTop: le caratteristiche

La fotocamera è inserita in una custodia in silicone per proteggerla dalle cadute, a forma di unicorno e con un unicorno bianco nella parte anteriore. Piccola e leggera, ha la dimensione perfetta per le mani dei bambini. Le Dimensioni sono 3.35″*1.97″*2.36″. Video HD 1080P, uno schermo IPS da 2,0 pollici, supporto più lingue. Nella confezione troverai 1 fotocamera per bambini, 1 scheda SD da 32 GB, 1 cordino per fotocamera, 1 cavo USB, 1 manuale d’uso.

A parte la parte estetica, incorpora molte funzioni, come ovviamente lo scatto di foto, la registrazione video, la ripresa in accelerazione, lo spegnimento automatico, 15 divertenti cornici di cartoni animati per arricchire le foto e 6 diversi effetti di filtri e tanto altro. Materiale ABS di alta qualità, è resistente agli urti ma anche atossico ed ecologico. Questa fotocamera portatile aiuta i bambini a scoprire ed esplorare il mondo. Un regalo ideale per compleanno, promozioni scolastiche, Natale, la comunione, ecc.

Insomma, una fotocamera indistruttibile pensata appositamente per i bambini. Ora la paghi solo 27,61 euro, grazie allo sconto del 15%!

