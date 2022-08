Fotocamera top, processore di Serie A: OnePlus Nord 2 5G il top player costa -70€

OnePlus Nord 2 5G è un dispositivo top che offre un chipset veloce ed efficiente, una batteria potente con ricarica rapida e un display da 6.43” Fluid AMOLED FHD+ a 90Hz. E adesso, nel taglio da 8GB RAM 128GB ROM e nel colore Grigio (Grey Sierra) o Blu (Blue Haze) è in offerta su Amazon a 319 euro grazie alla promozione del momento. Ricordati però di spuntare la voce Applica coupon 70€ sulla pagina del prodotto prima di metterlo nel carrello e andare a apgare alla cassa. Le spedizioni sono rapide, gratuite e sicure, garantite da Prime.

OnePlus Nord 2 5G, sconto da 70 euro su Amazon

Nord 2 è alimentato dal chip più veloce e più potente mai sviluppato da MediaTek, il MediaTek Dimensity 1200-AI. È un balzo in avanti istantaneo verso praticamente tutto il resto. Per video e foto con più nitidezza e qualità. Gioca più velocemente. Riproduci più video in qualità da cinema. Le possibilità sono infinite.

A muovere il tutto c’è un OS rapido e senza intoppi, ovverosia OxygenOS 11.3. Uno dei punti di forza del device è però legato al sistema foto e video. L’azienda ha clonato la fotocamera principale da 50 MP del Nord 2 dalla grandangolare dell’ OnePlus 9. Più pixel significano una risoluzione più elevata, uno zoom migliore, e un dettaglio intricato. Poi è stato aggiunto una sistema a tripla fotocamera AI da 50 Mp, abbinato a sensore Sony IMX766, allo stabilizzatore ottico di immagini (OIS, optical image stabilization), e magie AI a bizzeffe.

Prova ad esempio a fare dei selfie 2.0 e Foto di Gruppo con la fotocamera frontale da 32 MP. La videocamera individua e ottimizza fino a 5 facce, per dei selfie meno incentrati su se stessi. La batteria da 4500 mAh di OnePlus Nord 2 5G è in grado di alimentare il dispositivo per un’intera giornata di gaming, streaming e utilizzo di social media. La carica di un giorno in 15 minuti con Warp Charge 65W porta la batteria del dispositivo da 1 a 100% in appena 30 minuti. Il telefonino è disponibile nelle due varianti colore nella versione da 8+128 GB al prezzo di 319 euro con le spese di spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.