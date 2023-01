Freddo e bollette salate ADDIO con questo ottimo termoventilatore a basso consumo

Se cerchi un radiatore per riscaldare la camera da letto, l’ufficio o il soggiorno nel freddo periodo invernale, il radiatore per ambienti in ceramica rappresenta la soluzione ideale per te. Con i suoi bassi consumi e la sua potenza, prodotti come quello che ti segnaliamo oggi vanno letteralmente a ruba, a maggior ragione quando in offerta come adesso.

Su Amazon trovi infatti un termoventilatore iDOO in grado di offrirti un riscaldamento rapido da 1500W anche in ambienti spaziosi e uffici con 69€, ovverosia con un risparmio netto sul prezzo di listino di ben 50,00€ (42%). Basta completare l’ordine subito per assicurartela e averla in tempi brevi, grazie alle spedizioni che sono assolutamente rapide e gratuite grazie ai servizi Prime.

Stufetta compatta e a basso consumo su Amazon

Gli efficienti radiatori elettrici iDOO presentano un’esclusiva tecnologia di riscaldamento, con una struttura laminare in ceramica PTC per generare calore all’istante. La ventola ad alta velocità offre 1.500 watt di tepore confortevole per tutto l’ambiente ampio (27 m²/300 sq. ft).

Il radiatore per interni iDOO è dotato di un’esclusiva tecnologia in ceramica PTC energeticamente efficiente, che fa in modo che il 100% dell’elettricità assorbita dal radiatore si trasformi in calore. Impiega appena il 50% dell’energia richiesta dai sistemi tradizionali per produrre lo stesso livello di tepore confortevole, aiutando i proprietari di casa a risparmiare cifre considerevoli all’anno sulle bollette della luce.

Il termoventilatore utilizza inoltre un avanzato elemento di riscaldamento in ceramica, un potente meccanismo di penetrazione dell’aria e un’oscillazione estesa per disperdere l’aria calda su un’area più vasta, fornendo un tepore ottimare per tutta la stanza.

Il sistema di riscaldamento in ceramica PTC fa quindi in modo che il 100% dell'elettricità assorbita venga trasformata in calore, aiutando i proprietari di casa a risparmiare fino al 15% all'anno sulle bollette della luce.

