Freddo non ti tremo! Riscalda camera o bagno con questo Termoventilatore a soli 40 euro!

Pro Breeze è un Termoventilatore ceramico da 2000W, a basso consumo energetico. Oscillazione automatica e 2 impostazioni di temperatura, ideale per camere o bagno, colore Bianco. Puoi beneficiare dello sconto del 9%, quindi lo paghi solo 40,84 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Pro Breeze Termoventilatore: le caratteristiche

Questo termoventilatore a basso consumo possiede due livelli di potenza 1200W(Basso) e 2000W(Alto) 220-240V ~ 50Hz. Le sue dimensioni 18,5 x 15,5 x 26 cm lo rendono perfetto per riscaldare ambienti come, camere e soggiorni, per case o uffici. Questa stufa elettrica ceramica possiede un’oscillazione automatica di 60° che si può impostare con le due velocità. L’ oscillazione fornisce una distribuzione uniforme del calore in spazi piccoli, medi e grandi. Grazie ad un termostato regolabile integrato potrai monitorare la temperatura intorno a te per un riscaldamento ottimale. Inoltre, questa stufa portatile possiede un design compatto che lo rende facile da usare, trasportare e riporre. Ideale come stufa bagno.

Questo termoventilatore in ceramica utilizza dischi di riscaldamento in ceramica. Fornisce un metodo di riscaldamento più veloce, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai tradizionali a ventola. Grazie alla protezione dal surriscaldamento e l’interruttore antiribaltamento integrati potrai usare il tuo termoventilatore con la massima tranquillità in quanto grazie a queste protezioni il dispositivo si spegnerà in maniera istantanea in condizioni non sicure.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.