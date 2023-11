Freebook CHUWI: ecco il convertibile in SUPER OFFERTA

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere con noi un dispositivo portatile che ci permetta di continuare senza alcun tipo di problema il nostro flusso di lavoro, anche quando ci ritroviamo fuori casa e non disponiamo del nostro solito PC desktop. In tal senso i notebook portatili sono senz’ombra di dubbio la miglior soluzione, soprattutto nel caso in cui possano essere facilmente convertiti a tablet, all’evenienza. Alla luce di questo Amazon ha ben deciso di proporti il Freebook CHUWI 2 in 1 all’incredibile prezzo di soli 331 euro, con un ottimo sconto del 31% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, CHUWI.

Freebook CHUWI: in continua trasformazine

Lo schermo IPS rappresenta senz’ombra di dubbio il fiore all’occhiello alla base di questo notebook: esso presenta infatti una risoluzione in 2K, che ti permette di godere a tutto spiano delle tue serie TV e film preferiti, riuscendo a scovare anche i più piccoli dettagli all’interno di essi. Il display è inoltre dotato della tecnologia touchscreen, che ti permette di utilizzarlo in modalità tablet. Si tratta infatti di un dispositivo ibrido che può essere utilizzato sia come notebook che come tablet in base alle tue esigenze del momento, piegandolo nell’angolazione da te preferita.

Molto apprezzata poi la presenza della webcam integrata, grazie alla quale potrai effettuare videochiamate senza problemi con i tuoi amici e famigliari su Google Meet o Zoom. Nulla da dire anche per quel che riguarda la memoria d’archiviazione, con un SSD incluso da ben 512 GB di memoria libera che ti permette di archiviare senza problemi tutte le tue foto, video e file di lavoro senza alcun tipo di problema, soprattutto senza preoccuparti di eliminare continuamente file per fare spazio.

Arriviamo infine al vero cuore pulsante di questo Freebook, rappresentato ovviamente dal potentissimo processore Intel Jasper Lake N5100, che abbinato a ben 12 GB di RAM ti permette di avviare qualsiasi tipo di software (anche quelli più pesanti, come nel caso del fotoritocco o videoediting) senza alcun tentennamento.

In definitiva, a poco più di 330 euro hai la possibilità di portarti a casa un eccellente dispositivo ibrido in grado di farti perfettamente sia da tablet che da notebook portatile grazie alla sua duplice natura: ecco il motivo per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questo Freebook CHUWI in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le ultime scorte disponibili stanno terminando proprio in questo momento.

