FRIGGI SANO con la Friggitrice ad Aria Electrolux a MENO DI META' PREZZO

È il momento giusto di rivoluzionare la tua cucina con la Friggitrice ad Aria Electrolux! Ancora per poco è disponibile su Amazon a soli 49 euro con un mega sconto del 58%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, sono a disposizione gli ultimissimi articoli in promozione!

Friggitrice ad Aria Electrolux: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria Electrolux consente di friggere, grigliare, arrostire ottenendo risultati deliziosi per tutta la famiglia, più sani e gustosi.

È un prodotto estremamente versatile per la tua cucina. Non è necessario disporre di diversi elettrodomestici quando avete voglia di cuocere in forno, friggere, arrostire o grigliare: ora potrai fare tutto, in un attimo, e accontentare i gusti di tutta la famiglia e tutti gli amici.

La modalità di utilizzo è semplicissima: il timer da 60 minuti è un’interfaccia facile da usare per ricette che richiedono tempi di cottura più lunghi. In questo modo puoi impostare il timer fino a 60 minuti e, quando il piatto è pronto, il timer suonerà e la friggitrice si spegnerà automaticamente.

Il design del cestello è composto da una ciotola esterna e un cestello interno. Una volta terminata la cottura, è facile rimuovere il cestello per impiattare il cibo, mentre la ciotola trattiene il grasso in eccesso o i succhi indesiderati.

Inoltre la friggitrice ha dimensioni super compatte così da potersi adattare a qualsiasi cucina: potrai inseririla in tutti gli angoli per averla sempre pronta all’uso nella massima comodità.

Oggi la Friggitrice ad Aria Electrolux è disponibile su Amazon a soli 49 euro con un mega sconto del 58%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, sono a disposizione gli ultimissimi articoli in promozione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.