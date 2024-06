Friggitrice ad aria 13-IN-1 Philips a PREZZO MINI: solo per OGGI su Amazon

Se stai seguendo un’alimentazione sana per rimettirti in forma in vista della prova costume, fatti aiutare dalla Friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 2000! Oggi è disponibile su Amazon a soli 89 euro con uno sconto conveniente del 17%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 2000: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 2000 permette di preparare cibi irresistibilmente croccanti fuori e morbidi dentro con una minima quantità di olio, grazie all’esclusivo design del fondo a stella marina che garantisce una cottura rapida e deliziosa ogni volta.

È possibile impostare manualmente tempo e temperatura o usa uno dei 13 programmi preimpostati per riscaldare, scongelare, mantenere il calore, friggere ad aria, cuocere al forno, grigliare, arrostire e così via. Inoltre, grazie alla finestra di cottura, potrai tenere d’occhio il cibo durante la cottura e guardare quando è cotto alla perfezione.

Grazie ad un design super compatto, questo dispositivo è ideale per cucine di qualsiasi dimensione ma allo stesso tempo risulta davvero moto capiente con un cestello da 6,2 litri. Basti pensare che può contenere fino a 800 g di patatine fritte, 8 cosce di pollo o 800 g di verdure.

La modalità di utilizzo è semplicissima con il controllo touchscreen con tantissimi programmi preimpostati: scegli tra patatine fritte surgelate, patatine fritte fresche, pollo, carne, pesce, muffin, verdure, torta e la funzione mantieni al caldo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.