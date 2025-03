Friggitrice ad aria 16-in-1 Philips: con la super offerta Amazon risparmi quasi 100€

Vuoi cominciare a seguire uno stile alimentare sano in vista della prova costume? Allora devi assolutamente provare la Friggitrice ad aria 16-in-1 Philips Airfryer Serie 5000, oggi disponibile su Amazon a soli 139 euro con un mega sconto del 39%.

In questo modo potrai risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Friggitrice ad aria 16-in-1 Philips: come utilizzarla

La Friggitrice ad aria 16-in-1 Philips è un elettrodomestico da cucina must-have per chi desidera preparare piatti sani e gustosi allo stesso tempo, eliminando l’utilizzando dell’olio.

Questo dispositivo è dotato dell’innovativa Tecnologia Rapid Air, con l’esclusivo design a “stella marina”, che fa vorticare l’aria calda in modo ottimale per ottenere cibi deliziosi, succosi all’interno e croccanti all’esterno. In più, la sua capienza è davvero eccezionale grazie ad una vasca da 7,2 litri ed un cestello da 1,2 kg in cui poter inserire davvero di tutto: patate fritte, cosce di pollo, torte, verdure grigliate e così via.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai anche per chi non è esperto in cucina: basterà utilizzare il display touch per impostare temperatura e tempistiche di cottura, oppure scegliere tra i 7 programmi preimpostati.

Inoltre, questo modello vanta ben 16 modalità di cottura per poterti sbizzarrire in cucina con ricette di tutti i tipi: permette non solo di friggere, ma anche di arrostire, grigliare, scongelare, far fermentare e tanto altro ancora.

