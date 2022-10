Friggitrice ad Aria COSORI ad un PREZZO FOLLE

Amazon ha messo a sconto con le sue Offerte Esclusive Prime un piccolo elettrodomestico per la cucina davvero utile ed interessante. Si tratta di una friggitrice ad aria di Cosori, piccola nelle dimensioni, ma con una considerevole potenza, che adesso è possibile acquistare a 109,99€. Un buono sconto se consideriamo che inizialmente costava 169,99€ (-35%).

Questa friggitrice ad aria vi permetterà di cuocere velocemente tante tipologie diverse di cibo e consumando molta meno energia elettrica di un normale forno. Inoltre riuscirete anche a cucinare in maniera più salutare dal momento che ridurrete ampiamente il grasso, senza però dover rinunciare alla croccantezza esterna e tenerezza interna tipica delle fritture.

Non avrete odori fastidiosi di olio sparsi per tutta la cucina che ci mettono un sacco ad andare via e appestano tutte le pareti. Inoltre il cestello quadrato (più grande dei soliti rotondi delle altre friggitrici) è antiaderente e facilmente ripulibile da tutti i residui che rimangono durante la cottura.

Inoltre con l’acquisto della friggitrice ad aria Cosori riceverete anche un libro con 100 ricette sane e gustose da provare da soli o in compagnia, potrete dare sfogo libero alla vostra fantasia.

