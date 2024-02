Friggitrice ad aria calda Ardes a soli 35€: PAZZESCO, eBay lo fa DAVVERO!

Se sei un appassionato di cucina e vuoi gustare i tuoi piatti preferiti in modo sano e croccante, allora devi assolutamente scoprire l’offerta attuale su eBay per la friggitrice ad aria calda Ardes Airfryer. Questo incredibile elettrodomestico ti permetterà di preparare deliziose pietanze senza dover utilizzare una goccia di olio.

Con questa friggitrice ad aria calda, potrai dare un tocco sano e gustoso ai tuoi pasti quotidiani, senza rinunciare al piacere del cibo croccante. Aggiungi subito questo fantastico elettrodomestico al tuo carrello e inizia a goderti pietanze deliziose senza sensi di colpa pagando questo gioiellino solo 35€ e con le spedizioni gratuite. Ricordati solo di inserire il codice SANVALENTINO al momento del pagamento per riscattarlo e ottenere lo sconto.

Friggitrice Ardes Airfryer 2Lt, facile da usare e pulire

Grazie alla tecnologia avanzata di questa friggitrice, potrai goderti il gusto autentico e la croccantezza dei tuoi piatti preferiti senza sentirne i sensi di colpa. Con una potenza di 1300W, raggiunge rapidamente la temperatura desiderata da 80°C a 200°C, permettendoti di cuocere ogni tipo di cibo in modo uniforme e saporito.

Se sei preoccupato di non avere esperienza culinaria, niente paura: la friggitrice è dotata di diverse modalità preimpostate che semplificano la preparazione dei tuoi piatti preferiti. Basta selezionare la modalità desiderata, da patatine fritte a pollo arrosto, e la friggitrice farà il resto per te, garantendo risultati perfetti ogni volta.

La capacità poi di 2 litri ti permetterà di preparare porzioni abbondanti per fino a 4 persone. Non dovrai più preoccuparti di dover cuocere in più riprese: con la friggitrice ad aria Ardes avrai tutto sotto controllo. Infine l’interfaccia intuitiva che semplifica l’utilizzo di questa friggitrice, rendendo la cucina ancora più divertente. Fai tuo questo gioiellino pagandolo solo 35€ su eBay, le spedizioni sono gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.