Friggitrice ad aria calda da 5,5Lt e display LED DOPPIO SCONTO eBay del 72%+buono da 5€

La friggitrice ad aria calda senza olio PremierTech è un’eccellente soluzione per preparare cibi croccanti e gustosi con meno grassi rispetto alla friggitrice tradizionale. Dotata di un ampio serbatoio da 5,5 litri, questa friggitrice è ideale per cucinare porzioni generose di patatine fritte, ali di pollo, verdure e molto altro ancora, senza l’aggiunta di olio.

Grazie alla tecnologia ad aria calda utilizza un potente sistema di circolazione dell’aria per cuocere i cibi in modo uniforme e croccante, riducendo al minimo l’uso di grassi e oli, mentre col display a LED puoi regolare facilmente la temperatura e il tempo di cottura per ottenere risultati perfetti ogni volta. Assicuratela adesso su eBay a soli 63€ con il 72% di sconto e il bonus da 5€ che puoi avere inserendo il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento per riscattarlo.

Friggitrice ad aria calda senza olio PremierTech

Questa friggitrice è dotata di una serie di funzionalità intelligenti per garantire una cottura sicura e conveniente. Il cestello estraibile rende facile e sicuro aggiungere e rimuovere i cibi, mentre il sistema di spegnimento automatico previene il surriscaldamento e garantisce una cottura sicura in ogni momento.

La friggitrice PremierTech è super facile da pulire, grazie anche alle sue parti rimovibili che possono essere lavate in lavastoviglie per una pulizia rapida e senza problemi. Insomma, con la friggitrice ad aria calda senza olio PremierTech puoi goderti i tuoi cibi preferiti con meno grassi e calorie, senza rinunciare al gusto.

Quindi non aspettare troppo, sfrutta il mega sconto del 72% sul prezzo di listino, più un ulteriore sconto di 5€ che ti regala eBay con la promozione PSPRFEB24, e falla tua a soli 63€ con le spedizioni gratuite. Inserisci il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento per riscattarlo.

