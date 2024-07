Friggitrice ad Aria Calda MULTIFUNZIONALE a MENO DI 70 EURO su Amazon

È tempo di rivoluzionare la tua cucina con un vero e proprio must-have che ti svolterà la vita! Parliamo della Friggitrice Ad Aria Calda EUARY, al momento disponibile su Amazon a soli 68 euro con uno sconto conveniente del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, hai pochissimo tempo a disposizione!

Friggitrice Ad Aria Calda EUARY: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice Ad Aria Calda EUARY è un vero e proprio must-have in cucina, ed oggi puoi portarla a casa ad un prezzo piccolissimo.

Si contraddistingue per un particolare schermo LED dallo speciale design smussato che offre una migliore visione da tutti i punti di vista. Lo schermo LED intelligente rende più accurato il controllo dei tempi e della temperatura rispetto ai forni tradizionali, con un monitoraggio semplicissimo dei tempi di cottura.

La modalità di utilizzo è davvero super intuitiva in quanto potrai scegliere tra 12 comode funzioni di cottura preimpostate, oltre a poter indicare la temperatura ed il tempo che preferisci per le tue ricette personali. Inoltre il dispositivo è dotato di una schermata di visualizzazione trasparente con un design ergonomico: in questo modo potrai verificare il livelli di cottura degli alimenti in qualsiasi momento senza dover estrarre il cestino.

Per finire, ti ricordiamo che questo gioiellino ha un design con un sistema di controllo della temperatura intelligente, con una circolazione a 360° dell’aria calda che riscalda in modo uniforme così da rendere i cibi croccanti all’esterno e teneri all’interno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.