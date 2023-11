Friggitrice ad aria calda Tiastar: RISPARMI in bolletta e olio, GODI del buon CIBO

La friggitrice ad aria calda Tiastar è un elettrodomestico versatile e pratico che ti consente di cucinare cibi deliziosi in modo più sano grazie alla tecnologia della friggitrice ad aria. Con una capacità di 5.5 litri, questa friggitrice senza olio offre ampio spazio per cucinare porzioni abbondanti di cibo per tutta la famiglia. Un alleato prezioso in cucina per risparmiare sul consumo di corrente e olio, senza perdere il gusto di piatti deliziosi e di ogni genere. Approfitta quindi dello sconto del 44% su Amazon e falla tua a soli 49€. Le spedizioni sono gratis.

Friggitrice ad aria calda Tiastar , sconto del 44% su Amazon

La friggitrice ad aria calda di questa offerta sfrutta la tecnologia della circolazione dell’aria calda per cuocere i cibi in modo uniforme e croccante, riducendo al minimo l’uso di olio o grassi. Questo rende i pasti più leggeri e salutari. Con una capacità di 5.5 litri, questa friggitrice ad aria è ideale per cucinare porzioni generose di cibi come patatine fritte, ali di pollo, verdure e altro ancora. È perfetta per le riunioni familiari o le cene con gli amici.

La friggitrice ad aria è dotata di 8 modalità preimpostate che semplificano la preparazione dei tuoi piatti preferiti. Basta selezionare la modalità desiderata e la friggitrice regolerà automaticamente temperatura e tempo di cottura. Il pannello di controllo touch a LED è intuitivo e facile da usare. Puoi impostare il tempo di cottura, la temperatura e le modalità con un tocco. Una finestra di visualizzazione ti consente di controllare il processo di cottura senza dover aprire il cestello. Questo ti aiuta a evitare dispersioni di calore e mantenere la temperatura costante.

Puoi regolare il timer fino a 60 minuti e la temperatura da 80°C a 200°C per adattare la cottura alle tue esigenze specifiche. Grazie alla tecnologia ad aria calda, puoi gustare i tuoi cibi preferiti con un ridotto contenuto di grassi e calorie, rendendo i pasti più sani senza compromettere il sapore. La friggitrice ad aria calda è un’ottima aggiunta alla tua cucina se desideri preparare cibi deliziosi in modo più salutare. Approfitta quindi dello sconto del 44% su Amazon e falla tua a soli 49€. Le spedizioni sono gratis.

Con la sua ampia capacità, le modalità preimpostate e il controllo preciso della temperatura, avrai la flessibilità di cucinare una varietà di piatti in modo gustoso e salutare. È l’ideale per chi cerca di ridurre l’uso di olio nella propria alimentazione senza rinunciare al sapore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.