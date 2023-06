Friggitrice ad aria calda XXL da 6 Litri: cibi sani, consumi bassi e prezzo OUTLET

Prodotti come la friggitrice ad aria Air Fryer XXL da 6 litri che ti segnaliamo oggi al prezzo di 65€, cioè a dire, con un fortissimo sconto del 40% grazie al codice promozionale LJVUOS9Z, trovano sempre più spazio nelle case degli italiani, non solo perché permettono di godere di una cottura sana e con poche calorie grazie alla frittura senza olio. Ma anche perché lo fanno senza far perdere in gusto e quindi rinunciare a ricette sfiziose. Il tutto con un bel risparmio in bolletta e sull’olio per friggere, il cui costo diventa ogni giorno sempre più esorbitante.

Friggitrice ad aria, compagna di mille ricette

La friggitrice ad aria calda XXL da 6 litri è un dispositivo che utilizza quindi la tecnologia dell’aria calda per cucinare cibi croccanti e gustosi in modo più salutare rispetto alle friggitrici tradizionali. La sua capacità di 6 litri e i 6 programmi preimpostati la rendono adatta per cucinare una vasta gamma di cibi, e la sua facilità d’uso e pulizia la rendono una scelta pratica e conveniente per la cucina di tutti i giorni.

La capacità di 6 litri è ideale per cucinare cibi per tutta la famiglia, e grazie alla tecnologia dell’aria calda, non è necessario, come accennato prima, utilizzare olio per ottenere cibi croccanti e gustosi. Inoltre, la friggitrice ad aria calda XXL ha una funzione di pre-riscaldamento che consente di raggiungere la temperatura ideale in pochi minuti.

L’uso della friggitrice ad aria calda XXL è semplice e intuitivo. Basta selezionare il programma desiderato e impostare il tempo e la temperatura desiderati, e la friggitrice si occuperà del resto. Inoltre, il cestello rimovibile e il vassoio raccogli-gocce sono facili da pulire e possono essere lavati in lavastoviglie per una maggiore comodità. Prendila ora su Amazon al prezzo di 65€, cioè a dire, con un fortissimo sconto del 40%, e le spedizioni gratuite. Ricorda solo di inserire alla cassa il codice LJVUOS9Z prima di pagare.

