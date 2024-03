Friggitrice ad ARIA Cecotec Cecofry Full Inox 5500 a 40€: FOLLIA Amazon

La friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Fantastik Inox 5500 è un’innovativa soluzione per la preparazione di cibi croccanti e deliziosi. Con una capacità di 5,5 litri e una potenza di 1500W, questo apparecchio diventa un compagno essenziale in cucina, trasformando la cottura in un’esperienza culinaria straordinaria.

La friggitrice ad aria Cecofry Fantastik Inox 5500 di Cecotec utilizza infatti la tecnologia di circolazione dell’aria calda per cucinare in modo uniforme senza l’aggiunta di olio. Inoltre ti semplifica la preparazione di una vasta gamma di ricette con un solo tocco. Il tutto al prezzo, ma solo per oggi, di appena 40€ incluse le spedizioni via Prime su Amazon.

Tecnologia PerfectCook per cotture perfette: friggitrice ad aria Cecofry Fantastik Inox 5500

La tecnologia PerfectCook garantisce che i tuoi piatti siano sempre cotti alla perfezione, dalle patatine croccanti agli snack sani, questa friggitrice offre risultati deliziosi senza l’uso eccessivo di olio. Con una generosa capacità di 5,5 litri, questa friggitrice ad aria calda è ideale per preparare porzioni abbondanti per tutta la famiglia. Il controllo touch rende l’operazione della Cecofry Bombastik 6000 semplice e intuitiva.

Regola la temperatura, il tempo di cottura e seleziona tra le 12 modalità preimpostate con un tocco leggero. Personalizza la tua esperienza di cottura regolando la temperatura da 80°C a 200°C e il timer fino a 60 minuti. Questa flessibilità ti consente di adattare la friggitrice alle tue ricette preferite.

Il timer integrato ti offre il controllo completo sul tempo di cottura. Una volta che il tempo programmato è trascorso, la macchina si spegne automaticamente, garantendo risultati precisi. Con una potenza di 1700W, questa friggitrice ad aria calda offre prestazioni ottimali per garantire una cottura rapida e uniforme.

Che aspetti a farla tua? Con la friggitrice ad aria Cecofry Fantastik Inox 5500 prepari pasti deliziosi in modo più sano e senza rinunciare al gusto, il tutto spendendo oggi appena 40€ grazie all’offerta in corso su Amazon. Le spedizioni sono gratis via Prime.

