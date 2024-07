Friggitrice ad aria con 10 PROGRAMMI PREIMPOSTATI a quasi META' PREZZO

Per preparare piatti salutari e gustosi allo stesso tempo, evitando l’utilizzo di olio, nono farti scappare l’offerta speciale sulla Friggitrice ad aria Princess! Oggi è disponibile su eBay a soli 99 euro con un mega sconto del 47%.

Questo vuol dire che potrai portarla a casa a quasi metà prezzo, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della mega promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Friggitrice ad aria Princess: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad aria Princess è un gioiellino che ti consente di rivoluzionare la tua cucina grazie alla circolazione di aria calda che garantisce una croccantezza ottimale dei cibi senza il minimo utilizzo di olio.

È dotata di una potenza da 1800W con una temperatura massima di 200°C. La sua capacità enorme da 12 litri permette di cucinare una grande quantità di pietanze così da soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie al display LCD super intuitivo e facile da utilizzare. Inoltre anche i principianti potranno sfruttarla senza problemi in quanto dispone di 10 programmi preimpostati tra cui pollo, patatine, verdure, torte e pane.

Il dispositivo, inoltre, si contraddistingue per un oblò dal vetro trasparente attraverso il quale poter monitorare lo stato di cottura delle pietanze. In più, oltre al cestello rotante in cui friggere ad aria, è dotato di tre griglie ed un girarrosto.

Per finire, le impugnature fredde consentono di utilizzare la macchina con la massima sicurezza, mentre i piedini antiscivolo permettono di posizionarla dappertutto senza problemi.

Oggi la Friggitrice ad aria Princess è disponibile su eBay a soli 99 euro con un mega sconto del 47%. Questo vuol dire che potrai portarla a casa a quasi metà prezzo, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della mega promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.