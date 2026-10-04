Friggitrice ad aria? Con 2.50 euro da Lidl realizzi un sogno

L’offerta, riguarda tre versioni pensate per cestelli diversi: rettangolare standard, doppia camera e rotonda per patatine o preparazioni simili. Un prezzo che attira, certo. Ma con un dettaglio da non dimenticare: al costo del prodotto vanno aggiunte le spese di spedizione, che su un acquisto così economico possono pesare parecchio.

Le forme in silicone Silvercrest vendute da Lidl sono pensate per chi usa spesso la friggitrice ad aria e vuole evitare di ritrovarsi ogni volta con il cestello da sgrassare. Costano 2,99 euro, quindi rientrano in quella fascia di piccoli acquisti che si fanno quasi senza pensarci. Quasi, appunto. Perché qui la misura conta: non tutte le friggitrici hanno lo stesso cestello e basta poco perché un accessorio diventi scomodo.

Il modello standard rettangolare misura 20,2 x 20 x 10 centimetri ed è pensato per i cestelli singoli più comuni. La versione doppia camera, da 23 x 14 x 10 centimetri, si rivolge invece alle friggitrici con due scomparti o ai cestelli più stretti e allungati. C’è poi la forma rotonda per patatine, con diametro di 20 centimetri, utile anche per verdure a pezzi, piccoli alimenti o porzioni da mettere al centro della tavola.

Non è però un accessorio universale in senso pieno. Lidl indica la compatibilità con i modelli Silvercrest, il marchio del gruppo. Chi ha una friggitrice di un altro produttore deve quindi fare una verifica prima dell’acquisto. Metro alla mano, senza fidarsi solo dell’occhio.

Pulizia più rapida e meno carta forno: il problema pratico è tutto lì

Il punto forte, secondo Lidl e secondo molte valutazioni degli utenti, è la pulizia del cestello. Chi usa la friggitrice ad aria tutti i giorni lo sa bene: cuocere richiede spesso dieci o quindici minuti, pulire può portarne via di più. Grasso, briciole, residui sui bordi. Alla lunga diventa la parte meno piacevole dell’operazione.

Forme in silicone per friggitrice ad aria: inserti di diverse dimensioni mostrati accanto al cestello per valutarne praticità e pulizia.

Le forme in silicone fanno da barriera tra il cibo e il cestello. Raccolgono condimenti, succhi di cottura e piccoli residui, limitando il contatto diretto con la griglia interna. Dopo l’uso, secondo la scheda prodotto, possono andare in lavastoviglie. Un vantaggio pratico, anche perché evita lavaggi energici e spugne abrasive che, col tempo, possono rovinare il rivestimento.

C’è poi la questione della carta forno, spesso usata come rimedio veloce ma non sempre adatta alla friggitrice ad aria. Può sollevarsi con il flusso d’aria, piegarsi, spostarsi durante la cottura. Il silicone, più stabile, dovrebbe restare fermo. «L’ho presa per non dover grattare il cestello ogni sera», è in sostanza il commento che ricorre nelle recensioni riportate dalla pagina prodotto. Poche parole, ma il senso è chiaro.

Silicone platinico, calore e divieti: cosa può fare davvero

Le forme sono realizzate in silicone platinico, materiale indicato come adatto al contatto con gli alimenti e neutro rispetto a odori e sapori. Secondo le informazioni del rivenditore, resistono a temperature comprese tra -40 e +250 gradi Celsius. Un margine ampio, che ne permette l’uso non solo nella friggitrice ad aria, ma anche per alcune preparazioni in forno o per conservare alimenti in congelatore.

Resistere al calore, però, non significa poterle usare ovunque. Le forme Silvercrest non sono adatte al piano cottura e nemmeno al grill, dove potrebbero trovarsi a contatto con fiamme dirette o temperature troppo alte e difficili da controllare. Una precisazione utile, perché in cucina gli accessori “multiuso” finiscono spesso per passare da un elettrodomestico all’altro con troppa leggerezza.

C’è anche un aspetto legato alla forma. Rispetto a tappetini sottili o fogli morbidi, questi contenitori sembrano mantenere una certa struttura anche con impasti liquidi o preparazioni più morbide. I manici laterali, però, in alcune friggitrici possono sporgere. Alcuni utenti, stando alle recensioni, li hanno persino tagliati per evitare fastidi o per tenerli lontani dalle pareti calde. Una soluzione fai da te che dice molto sul prodotto: economico, pratico, ma non fatto su misura per tutti.

Recensioni e compatibilità: il prezzo è basso, ma va valutato bene

Il dato più positivo arriva dalle recensioni dei clienti. Le forme in silicone Silvercrest hanno una valutazione di 4,8 stelle su 5, sulla base di 86 giudizi, e il 95% degli acquirenti dichiara di consigliarne l’acquisto. Numeri non enormi, ma comunque favorevoli. Nei commenti tornano soprattutto tre aspetti: facilità di pulizia, buona stabilità rispetto ad altri accessori in silicone e adattamento ai modelli Silvercrest.

La convenienza, però, va guardata fino in fondo. A 2,99 euro il prezzo è certamente basso, ma comprando online bisogna aggiungere le spese di spedizione. Se si ordina solo questo accessorio, il conto finale può risultare meno interessante. Diverso il caso di chi aveva già altri prodotti da acquistare sul sito Lidl.

Per chi usa spesso la friggitrice ad aria con patatine, verdure, carne, pesce o piccoli dolci, l’accessorio può avere senso: protegge il cestello, riduce le incrostazioni e limita l’uso della carta usa e getta. Per chi la accende ogni tanto, invece, il vantaggio è più limitato. Come succede spesso con gli accessori da cucina, tutto dipende dalle abitudini. E prima del clic resta un passaggio obbligato: controllare che la forma sia davvero compatibile con il proprio cestello.