Friggitrice ad aria con 8 PROGRAMMI PREIMPOSTATI a MENO DI 80 EURO

Per un’alimentazione sana e gustosa allo stesso tempo, non puoi non avere in cucina la Friggitrice ad aria Electrolux! Oggi è disponibile su Amazon in offerta speciale ad un prezzo bomba di 79 euro grazie ad uno sconto del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Friggitrice ad aria Electrolux: come utilizzarla al meglio

La Friggitrice ad aria Electrolux è un vero e proprio must-have in cucina per preparare piatti sani e gustosi allo stesso tempo.

Puoi goderti una frittura croccante e saporita, utilizzando poco o niente oli, ma anche grigliare, arrostire e persino cuocere al forno. I risultati saranno deliziosi per tutta la famiglia, oltre ad avere un bassissimo apporto calorico.

Il dispositivo dispone di un flusso di aria calda che circola per riscaldare gli ingredienti da tutte le angolazioni per ottenere un gusto croccante e naturale. Inoltre offre otto programmi di cucina preimpostati consentono di realizzare deliziose ricette sane in maniera facile anche per chi è alle prime armi.

Utilizzare la friggitrice è veloce, indipendentemente da cosa si desidera preparare: cupcake, pollo arrosto, verdure fritte e tanto altro ancora! L’ampia capacità del cestello consente di cucinare portate abbondanti e per tutta la famiglia, considerando che il cestello rimovibile è abbastanza ampio da potervi inserire un pollo intero.

Inoltre ogni parte removibile della friggitrice può essere tranquillamente lavata in lavastoviglie, per una pulizia senza fatica ed una manutenzione ad hoc.

Oggi la Friggitrice ad aria Electrolux è disponibile su Amazon in offerta speciale ad un prezzo bomba di 79 euro grazie ad uno sconto del 10%. Fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.