Friggitrice ad aria con cestello: la cottura PERFETTA in sconto!

Le friggitrici ad aria hanno molto in comune tra loro, ma sono pochissimi i modelli in grado di proporre cotture omogenee e di ottima qualità. Questo è il caso della friggitrice ad aria Princess Aerofryer da 10L. Il prezzo? Davvero RIDICOLO! eBay sconta questo fantastico prodotto del 39% oltre un ulteriore sconto con il coupon FESTE23 che porta il prodotto a costare solo 104,31€! Non aspettare! Comprala subito!

Il cestello gira e il gusto aumenta: ecco la friggitrice ad aria migliore del web!

Chi utilizza spesso la friggitrice ad aria, in alcuni casi, è in cerca di funzionalità esclusive che permettono di migliorare la cottura con questo tipo di elettrodomestico.

Ecco quindi un modello che risponde a questa esigenza e che è in grado di cuocere moltissimi cibi come mai prima ad ora. L’unico limite sarà la vostra immaginazione!

Questo modello arriva a casa con alcuni accessori molto interessanti: ben 3 teglie in grado di contenere tutti i vostri cibi preferiti, un cestello che se installato è in grado di ruotare in autonomia oltre che un pratico manico per estrarre le teglie.

La friggitrice ad aria ha una capienza massima di 10L: questo vi permetterà di cuocere molti cibi contemporaneamente e fare a meno del forno tradizionale. La capienza è uno degli aspetti fondamentali di cui assicurarsi prima di acquistarne una.

Grazie alla esclusiva funzionalità del cestello girevole, potrete cuocere moltissimi cibi in modo davvero perfetto: immaginate di cuocere delle patatine fritte stick o del pesce impanato. Con questo accessorio la doratura dei cibi sarà super!

Oggi questo fantastico dispositivo è in super sconto su eBay! Comprala subito e approfitta dello sconto del 39% che unito al coupon FESTE23 permette di acquistarla a soli 104,31€! Comprala oggi e risparmia!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.