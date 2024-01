Friggitrice ad aria con doppio cestello Tristar: cucini SANO, cucini più VELOCE

La Tristar FR-9040 è una friggitrice ad aria con doppio cestello, progettata per offrire un’esperienza di frittura più sana e conveniente. Consente di friggere porzioni più grandi di cibo contemporaneamente, ideale per cucinare per più persone o preparare diversi tipi di cibo in una sola volta. Se sei interessato a un prodotto simile, devi sapere che su eBay oggi lo trovi in offerta a 134€ incluse le spese di spedizione.

Friggitrice ad aria con doppio cestello Tristar FR-9040

Con una capacità totale di 8 litri, questa friggitrice è adatta per famiglie numerose o per occasioni speciali. Utilizzando la tecnologia ad aria calda, cuoce il cibo in modo uniforme e croccante senza l’aggiunta di grandi quantità di olio, rendendo i pasti più leggeri e salutari.

Con una potenza di 2700 W, la friggitrice raggiunge rapidamente la temperatura desiderata, riducendo i tempi di preparazione dei pasti. Puoi regolare la temperatura per adattarla ai diversi tipi di cibo, offrendo una maggiore flessibilità in cucina.

Il timer integrato consente di impostare il tempo di cottura desiderato, garantendo una maggiore precisione nella preparazione dei pasti. Inoltre, i cestelli e altri componenti sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie, semplificando la pulizia dopo l’uso. Approfitta dello sconto su eBay e fala tua in offerta a 134€ con le spese di spedizione che sono gratuite, pertanto risparmierai anche lì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.