Friggitrice ad aria con FINESTRA DI VISUALIZZAZIONE a PREZZO PICCOLISSIMO

È l'elettrodomestico must-have in cucina ed oggi può essere tuo ad un prezzo bomba! Si tratta della Friggitrice ad Aria Compatta con Finestra ViewCook CHEFREE

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione per rivoluzionare completamente la tua cucina!

Friggitrice ad Aria Compatta con Finestra ViewCook CHEFREE: modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria Compatta con Finestra ViewCook CHEFREE dispone di ben 6 programmi di cottura che semplificano la preparazione delle tue ricette: con un solo tocco è possibile ottenere facilmente piatti deliziosi senza dover monitorare il processo di cottura in ogni momento. Ad esempio puoi sfruttarla per friggere, arrostire, grigliare, disidratare e così via.

Inoltre è dotata di una finestra di visualizzazione trasparente, che consente di osservare la situazione di cottura in tempo reale senza aprire il cestello per evitare perdite di calore. Allo stesso tempo dispone di un blocco di sicurezza per evitare che i bambini la aprano accidentalmente così da non evitare qualsiasi preoccupazione.

La tua alimentazione sarà più sana che mai in quanto non servirà aggiungere olio per preparare i tuoi patti che, grazie alla circolazione di aria calda, risulteranno ugualmente gustosi e croccanti. Tra l’altro questo dispositivo ti consentirà di risparmiare fino all’80% di energia elettrica rispetto ad un tradizionale forno elettrico, permettendo di avere bollette molto meno salate.

Per finire, la manutenzione è davvero semplice: la teglia, il portapane e il cestello antiaderente possono essere lavati tutti in lavastoviglie senza alcun problema.

