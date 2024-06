Friggitrice ad Aria con Girarrosto da 23 LITRI in SVENDITA TOTALE su Amazon

Amazon ha lanciato una promozione incredibile su un elettrodomestico che rivoluzionerà a tua cucina! Si tratta della Friggitrice ad Aria con Girarrosto FOHERE, oggi disponibile a soli 97 euro con uno sconto del 20% ed un ulteriore coupon di 30 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito del doppio sconto, non capita tutti i giorni!

Friggitrice ad Aria con Girarrosto FOHERE: funzionalità e modalità di utilizzo

Con la Friggitrice ad aria con Girarrosto FOHERE può sostituire completamente le macchina del pane e i forno elettrico ordinario. Le sue funzionalità sono tantissime: è possibile disidratare, grigliare, friggere all’aria, cuocere, tostare e riscaldare con questo solo dispositivo.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie al suo design meccanico: basta solo ruotare quattro pulsanti per impostare l’ora (timer da 60 minuti), la temperatura (80 ℃ -230 ℃), la funzione e la velocità della ventola. Inoltre la grande capacità di 23 litri può contenere porzioni che accontentano ospiti numerosi: basti pensare che è possibile inserire 1-2 kg di pollo, 18 crostate all’uovo, 16 ali di pollo, pizza da 10 pollici, 1,5 kg di patatine fritte o 12 fette di pane tostato.

Il design a 3 strati può sfruttare appieno lo spazio interno del forno della friggitrice ad aria così da cucinare più cibi contemporaneamente e soddisfare facilmente cene e feste di famiglia. In più l’elettrodomestico adotta un vetro termoisolante a doppio strato, circondato da una striscia isolante di sicurezza, con resistente impugnatura antiscottatura.

