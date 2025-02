Friggitrice ad Aria con Grill Moulinex a quasi metà prezzo: offerta last minute Amazon

Ecco per te un elettrodomestico che semplificherà la tua vita in cucina ottimizzando tempi e risultati! Parliamo della Friggitrice ad Aria 2 in 1 Moulinex Easy Fry & Grill, oggi disponibile su Amazon a soli 81 euro con un mega sconto del 49%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, è davvero un’occasione più unica che rara!

Friggitrice ad Aria 2 in 1 Moulinex Easy Fry & Grill: tutte le funzionalità

La Friggitrice ad Aria 2 in 1 Moulinex Easy Fry & Grill è un dispositivo super versatile che rivoluzionerà il tuo modo di cucinare.

Nello specifico, la tecnologia Extra Crisp garantisce una circolazione uniforme dell’aria calda all’interno del dispositivo per ottenere sempre cibi dorati e croccanti con un cuore morbido all’intero, senza utilizzare minimamente l’olio.

La modalità di utilizzo è semplicissima anche per i meno esperti in cucina grazie agli 8 programmi automatici tra cui scegliere in base alle proprie esigenze: patatine, crocchette, pollo, pizza, carne, pesce, verdure e dolci.​ Ovviamente, è possibile anche scegliere in autonomia la temperatura e la tempistica di cottura sul display touch screen super intuitivo.

Allo stesso tempo, questo modello è dotato in più di una griglia in alluminio pressofuso che assicura carni succulente e verdure alla griglia perfette senza odori sgradevoli in casa.

Infine, il design del dispositivo è super compatto per poter essere inserito in ogni angolo della cucina, ma comprende un cestello dalla grande capacità di 4,2 litri quindi ideale per pasti familiari fino a 6 persone.​

Oggi la Friggitrice ad Aria 2 in 1 Moulinex Easy Fry & Grill è disponibile su Amazon a soli 81 euro con un mega sconto del 49%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, è davvero un’occasione più unica che rara!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.