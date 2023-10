Ecco la friggitrice ad aria a prezzo BOMBA!

Attenzione, appassionati di cucina! La rivoluzione è finalmente arrivata e porta con sé un’offerta da non perdere. La friggitrice ad aria COSORI, conosciuta per la sua qualità e convenienza, è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 20%, con un prezzo incredibile di 119,99€. Se cerchi un modo per cucinare i tuoi piatti preferiti in maniera più sana e veloce, questa è la tua occasione.

Cuoci i tuoi cibi pensando a gusto e linea!

La COSORI è un marchio originario della California, apprezzato da moltissimi utenti. La friggitrice ad aria COSORI non è solo un elettrodomestico, ma è sinonimo di uno stile di vita più sano. Rispetto ai metodi tradizionali di frittura, ti permette di ridurre l’uso dell’olio dell’85%, garantendo allo stesso tempo la croccantezza e il sapore.

Non è tutto, ma è anche una questione di comodità. Con una capacità di 6,2 litri, questa friggitrice è ideale per le famiglie. La friggitrice ad aria è infatti in grado di contenere 1,4 kg di patatine, un pollo intero di 2,3 kg, o una pizza di 20 cm. Organizzare cene o preparare pasti abbondanti sarà un gioco da ragazzi.

Una caratteristica importante di questo modello è la finestra posta sul cestello, illuminata internamente. Questo design ti permette di controllare il cibo mentre cuoce, prevenendo il rischio di bruciarlo e ti permetterà di evitare le costanti aperture evitando di disperdere il calore.

La friggitrice di COSORI è dotata di diversi programmi preimpostati per una gamma di cibi e metodi di cottura, preparare le varie pietanze sarà semplicissimo. In più la temperatura è regolabile da 75 a 205 ℃, adattando la cottura a seconda delle tue esigenze.

Non aspettare! Acquista subito la friggitrice ad aria COSORI sfruttando questa offerta. Amazon infatti propone un ribasso del 20% che porta il prodotto al prezzo di 119,99€. Aggiungi sapore e salute ai tuoi pasti con questo straordinario elettrodomestico, ora a un prezzo ancora più conveniente!

