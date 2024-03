Friggitrice ad aria Create 5 di Electrolux a 55€ col DOPPIO SCONTO col coupon Amazon

Prodotti come la friggitrice ad aria Create 5 di Electrolux che ti segnaliamo oggi al prezzo di 55€ (sconto del 37% più un coupon da 20€ da spuntare sulla pagina del prodotto) trovano sempre più spazio nelle case degli italiani, non solo perché permettono di godere di una cottura sana e con poche calorie grazie alla frittura senza olio, ma anche perché lo fanno senza far perdere in gusto e quindi rinunciare a ricette sfiziose.

Il tutto con un bel risparmio in bolletta e sull’olio per friggere, il cui costo diventa ogni giorno sempre più esorbitante. Il tutto con le spedizioni rapide e gratuite garantite dai servizi Amazon Prime.

Friggitrice ad aria Create 5, piccola compagna di mille ricette

Questo interessante elettrodomestico è un alleato irrinunciabile per chi ama cucinare in maniera salutare. Un dispositivo tra l’altro estremamente utile che ti permette di preparare carne, pesce, dolci, verdure, ortaggi e persino prodotti da forno lievitati senza fatica o consumare troppo a energia elettrica. La friggitrice ad aria Create 5 offre un modo più sano di gustare le vostre fritture preferite. Un flusso di aria calda circola per riscaldare gli ingredienti da tutte le angolazioni per ottenere un gusto croccante e naturale. Prepara deliziose ricette con fino al 90% di grassi in meno e fino al 50% di calorie in meno

Ottieni i cibi fritti e croccanti che più ti piacciono, riducendo allo stesso tempo le calorie. Dalle patatine fritte al pollo fritto, cambierà il modo in cui ti approccerai alla cucina e sperimenterai allo stesso tempo la facilità di utilizzo di questo dispositivo. Grazie alla multifunzionalità, potrai anche utilizzare la friggitrice ad aria per cuocere, far saltare verdure, grigliare carne e per molte altre opzioni.

Il timer da 60 minuti è un’interfaccia facile da usare per ricette che richiedono tempi di cottura più lunghi. Imposta il timer fino a 60 minuti e, quando il piatto è pronto, il timer suonerà e la friggitrice si spegnerà automaticamente. Basta impostarlo per ottenere risultati perfetti!

Il design del cestello è composto da una ciotola esterna e un cestello interno. Una volta terminata la cottura, è facile rimuovere il cestello per impiattare il cibo, mentre la ciotola trattiene il grasso in eccesso o i succhi indesiderati. E con un bel risparmio in bolletta, che non guasta mai. In più, adesso, la tua nuova friggitrice ad aria la porti a casa a prezzo incredibilmente contenuto. Su Amazon bastano 55€ per questo modello con cestello da 2 litri e diversi programmi di cottura grazie allo sconto del 37% più un coupon da 20€ da spuntare sulla pagina del prodotto. In più, le spedizioni sono anche assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

