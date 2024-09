Friggitrice ad Aria da 5 litri a meno di 70€: promo eccezionale su Amazon

Se vuoi rimetterti in forma e seguire un’alimentazione più sana ed equilibrata, non puoi non avere in cucina la Friggitrice ad Aria XL Russell Hobbs! Oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo stracciato di soli 69 euro grazie ad uno sconto maxi del 22%.

Friggitrice ad Aria XL Russell Hobbs: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria XL Russell Hobbs è un vero e proprio must-have in cucina, perfetto per chi vuole seguire un’alimentazione sana ma senza rinunciare al gusto.

Grazie all’innovativa tecnologia della circolazione ad aria calda all’interno del dispositivo, qualsiasi tipologia di ingrediente risulterà croccante all’esterno e morbido all’interno senza l’utilizzo nemmeno di un cucchiaio di olio. In questo modo tutti i vostri piatti saranno più gustosi che mai, ma allo stesso tempo salutari.

Il dispositivo si distingue per una potenza enorme da 160W, oltre ad avere una temperatura regolabile tra gli 80° e i 200°C che potrai scegliere in base alle tue esigenze di cottura.

La modalità di utilizzo è semplicissima anche grazie ad una serie di alert acustici che segnalano l’avvenuta fine cottura, al sistema di spegnimento automatico per ridurre gli sprechi in bolletta, e al sistema di controllo surriscaldamento per avere sempre la massima sicurezza.

Per di più, questo modello è dotato di 7 programmi di cottura preimpostati per sbizzarrirti in tantissime ricette anche se sei alle prime armi.

