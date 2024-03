Friggitrice ad aria di design: un bel modello a prezzo SHOCK!

I prodotti per la cucina, soprattutto se inseriti in un contesto moderno, è giusto che abbiano una personalità accattivante. Questo è il caso della friggitrice ad aria Cecotec di cui parliamo oggi: un oggetto davvero bello che richiama linee retrò e che costa davvero poco! Grazie allo sconto Amazon del 13%, costa solo 51,90€! Approfittane subito e porta a casa una bella friggitrice ad aria di design!

Un pezzo unico per la tua cucina? La friggitrice ad aria di design a marchio Cecotec

Abbiamo più volte parlato di Cecotec: un’azienda che, da qualche tempo, sta proponendo elettrodomestici belli e di grande qualità sul mercato.

Oggi vi presentiamo la friggitrice ad aria di design con linee retrò, ma tanta qualità! Il modello in questione è una classica da 5 l, molto funzionale e dalle forme sinuose. Il pannello di controllo che permette di regolare modalità di cottura e temperatura è posto sulla parte superiore. Su questa parte, spiccano i due piccole manopole cromate per la regolazione di temperatura e del timer. La finitura è di color crema: si può adattare facilmente a cucine particolarmente belle e curate.

Come moltissimi modelli, questa friggitrice è in grado di raggiungere al massimo i 200 gradi centigradi.

Il pannello anteriore ospita la maniglia per aprire il cestello per la cottura degli alimenti. In generale, la sensazione è quella di trovarsi difronte a un prodotto di ottima qualità.

Se state cercando una friggitrice ad aria di degin di qualità ad un prezzo concorrenziale, non c’è alcun dubbio: il modello Cecotec della promo di oggi è quella giusta! Il prezzo? Solo 51,90€ grazie allo sconto Amazon del 13%. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.