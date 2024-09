Friggitrice ad aria e forno elettrico 2-in-1 in promozione bomba su Amazon

È il momento giusto di rivoluzionare la tua cucina con un elettrodomestico che è ormai un vero e proprio must-have! Si tratta della Friggitrice ad Aria Ariete, oggi disponibile su Amazon a soli 89 euro con un mega sconto del 36%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Friggitrice ad Aria Ariete: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria Ariete è un vero e proprio must-have in cucina, anche per chi è alle prime armi e vuole sbizzarrirsi con ricette sempre nuove.

Grazie alla tecnologia ad aria calda ad alta temperatura, questo modello riesce a cuocere in modo uniforme qualsiasi tipologia di alimento senza bisogno di aggiungere olio o grassi: ogni ingrediente sarà morbido all’interno e croccante all’esterno, risultando super gustoso e salutare allo stesso tempo.

Inoltre il dispositivo è dotato di griglie sovrapposte, così da cuocere più pietanze contemporaneamente, senza rilasciare sgradevoli odori o fumo. Tra l’altro, non producendo olio esausto, non solo è semplicissima da pulire ma rispetta al massimo l’ambiente.

Oltre a friggere ad aria, questo elettrodomestico da cucina può essere sfruttato anche come forno elettrico con girarrosto per cuocere, ad esempio, pollo allo spiedo o qualsiasi tipologia di arrosto. In più è dotato della funzione Essiccatore per disidratare a casa frutta, verdura, funghi e carne in pochi secondi.

Per finire, la modalità di utilizzo è semplice ed intuitiva grazie alle due manopole con le quali poter scegliere la temperatura e le tempistiche che si preferiscono.

Oggi la Friggitrice ad Aria Ariete è disponibile su Amazon a soli 89 euro con un mega sconto del 36%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.