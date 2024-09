Friggitrice ad aria Electrolux in doppio sconto: oggi la paghi meno di 50€

Le ferie sono finite e vuoi rimetterti in forma seguendo un’alimentazione sana? Ad aiutarti c’è la Friggitrice ad Aria Electrolux, oggi disponibile su eBay a soli 44 euro gazie ad uno sconto bomba del 58% ed un ulteriore coupon del 10% da sfruttare applicando il codice promo SETTEMBRE24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un doppio sconto così interessante non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Friggitrice ad Aria Electrolux: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria Electrolux è un elettrodomestico che svolterà la tua vita in cucina, offrendoti l’opportunità di preparare piatti deliziosi e allo stesso tempo salutari.

Questo dispositivo funziona grazie ad un flusso di aria calda che circola per riscaldare gli ingredienti da tutte le angolazioni così da ottenere un gusto croccante e naturale per qualsiasi tipologia di pietanze. In questo modo non dovrai utilizzare olio e, così, potrai cucinare ricette di ogni tipo che risulteranno squisite ma con un apporto di calorie minimo.

Tra l’altro questo modello Electrolux è super versatile in quanto permette non solo di friggere ad aria, ma anche di arrostire o grigliare. Allo stesso modo, la modalità di utilizzo è semplicissima grazie al timer da 60 minuti e ad un’interfaccia facile da usare per ricette che richiedono tempi di cottura più lunghi. Una volta impostato il timer, un segnale sonoro ti avvertirà della cottura completata e la friggitrice si spegnerà automaticamente.

Per finire, il design è composto da una ciotola esterna e un cestello interno che trattiene il grasso in eccesso o i succhi indesiderati, e che è facilmente rimovibile per una pulizia impeccabile.

