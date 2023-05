Friggitrice ad aria Hisense da 6.3 litri e potenza 1700 W in offerta speciale su Amazon

La nuova friggitrice ad aria Hisense 6.3L con pannello di controllo touch digitale è tutto ciò che puoi desiderare dalla tua cucina nel 2023. Dispone di 3 posizioni per la griglia e può contenere 6 fette di pane tostato, una pizza e un pollo intero. Acquistala ora su Amazon a soli 99 euro.

Puoi scegliere tra un’ampia varietà di impostazioni e tipi di alimenti, tra cui toast, bagel, pizza, cottura al forno, arrosto, frittura ad aria, cottura alla griglia, biscotti, girarrosto, disidratazione, fermentazione e mantenimento in caldo.

Inoltre, la ventola a 2 velocità cuoce più velocemente e in modo più uniforme, con un’alta velocità per risultati più croccanti. Goditi i pasti fritti all’aria con fino all’85% in meno di grassi rispetto ai cibi fritti tradizionalmente.

Tutte le informazioni di cui hai bisogno sono chiaramente riflesse sullo schermo a led del forno. Potrai vedere informazioni come il tempo, la temperatura e le funzioni con i controlli Easy Dial.

Possiede il vassoio per le briciole, per alimenti, ha una griglia, un cestello per frittura ad aria, set di forchette per girarrosto e manico per girarrosto inclusi. Ecco tutte le altre funzioni e caratteristiche tecniche:

Potenza di 1700W

Capacità da 6,3 litri

Capacità del cestello per friggere 5,0 litri

Pannello di controllo digitale LCD

Cottura della temperatura di controllo del termostato regolabile

Timer 0-60 minuti

Superficie antiaderente

Pentola staccabile e cestello per friggere

Protezione da surriscaldamento

Indicatore luminoso di funzionamento

Piedini antiscivolo

Intervallo di temperatura: 80-200

Lunghezza cavo 70 cm con spina

8 menu di cottura preimpostati

Funzione di spegnimento automatico

Approfitta ora dello sconto del 17% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.