Friggitrice ad aria in SCONTO pazzesco!

Le friggitrici ad aria hanno ormai riscosso un grande successo. Il loro vantaggio è quello di essere più rapidi di un forno tradizionale, oltre al fatto che il calore che concentrano sugli alimenti permette di dorarli proprio come una frittura. Per chi ha poco tempo e vuole ottenere un ottimo risultato, ecco oggi in sconto Amazon del 17% la friggitrice ad aria Ardes da 6 litri! Il prezzo è davvero basso: solo 68,70€.

La friggitrice ad aria conveniente e capiente

Come detto in apertura, le friggitrici ad aria sono ormai un must have per moltissimi. Vengono utilizzate per cuocere verdure, carne e pesce. Alcuni riescono a preparare e cuocere ottimi dolci: il processo di cottura è, anche in questo caso, più rapido rispetto al tradizionale forno impiegato in cucina. Sono perfette per cuocere le patatine congelate e permettono di ottenere un risultato molto simile alla frittura tradizionale. Per questo motivo, sono molto ricercate e sono tra gli articoli più venduti di Amazon.

Oggi vi parliamo di una friggitrice ad aria da ben 6 litri di una delle aziende più gettonate: Ardes. L’azienda opera nel settore da più di 60 anni ed è da sempre sinonimo di qualità. La particolarità di questo prodotto è la tecnologia Rapid Air che permette di ottenere temperature molto elevate in pochissimo tempo.

Attraverso i tasti a sfioramento si attiva la cottura desiderata oltre che il timer. Grazie al display digitale di cui è dotata è sempre possibile controllare il tempo di cottura residuo oltre che tutte le informazioni sulla tipologia di cottura in corso.

La temperatura arriva fino a 200° così come la maggior parte dei prodotti simili in commercio.

Chi sta cercando una friggitrice ad aria valida, affidabile, ma è attento al prezzo deve approfittare subito dello sconto Amazon del 17% che porta il prezzo di questo prodotto Ardes a soli 68,70€. Trovare un prodotto simile ad un prezzo così basso è davvero impossibile!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.