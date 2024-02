Friggitrice ad aria manuale a 29€ con l'OFFERTA A TEMPO shock su Amazon: dura poco

La friggitrice ad aria manuale Vortx T17023 di Tower è considerata tra le migliori nel settore, in quanto propone al pubblico una modalità innovativa per cucinare in modo più sano e gustoso. Grazie alla sua tecnologia avanzata di circolazione rapida dell’aria, infatti, può friggere, grigliare, arrostire e cuocere a vapore una varietà di cibi senza l’aggiunta di olio.

Con una capacità di 2,2 litri, questa friggitrice è inoltre ideale per cucinare porzioni di dimensioni moderate, dunque è adatta sia a persone che vivono da sole o in coppia, sia a piccoli nuclei familiari che magari seguono un’alimentazione bilanciata e controllata. Il tutto a un prezzo super basso, per poche ore grazie all’offerta a tempo di Amazon: appena 29€ (40% di sconto) e le spedizioni gratuite grazie ai servizi Prime.

Friggitrice ad aria Vortx T17023, piccola e portentosa

Questa friggitrice ad aria manuale non presenta funzioni digitale, ma ciononostante è in grado di soddisfare qualsiasi tua esigenza in cucina. Ad esempio, ti offre un timer integrato da 30 minuti che ti consente di impostare il tempo di cottura desiderato e di monitorare il processo con facilità. Una volta terminata la cottura, la friggitrice si spegnerà automaticamente per garantire una cottura precisa e uniforme.

La Vortx è dotata pure di una cestello estraibile antiaderente, aspetto questo che lo rende facile da pulire e resistente agli odori, realizzato con materiale di alta qualità. D’altronde il marchio Tower è una garanzia in tal senso. Per chi non lo conoscesse, infatti, si tratta di un brand iconico nel Regno Unito, con una storia di oltre 100 anni di produzione di elettrodomestici da cucina e articoli per la casa.

Insomma, se avete bisogno di un piccolo aiuto in cucina e di una friggitrice senza eccessivi fronzoli, in grado di cucinare bene piccole porzioni di cibo e in grado di offrire un’alternativa salutare alla friggitura tradizionale, consentendoti di godere dei tuoi piatti preferiti con meno grassi e calorie, questa Vortx fa proprio al caso vostro. A maggior ragione a un prezzo così basso, appena 29€ grazie all’offerta Amazon che la vende col 40% di sconto e le spedizioni gratuite tramite i servizi Prime.

