Friggitrice ad aria Moulinex, 5 litri, 1500W: oggi SVENDUTA su Amazon sotto gli 80€

Moulinex Friggitrice ad Aria, 5 Litri, Easy Fry Max, 1500 W

La friggitrice ad aria Easy Fry Max consente di preparare pietanze sane e deliziose in un attimo con poco o nessun olio aggiunto. Un’ampia capacità di 5 L per un massimo di 6 persone, sufficiente per le famiglie più golose e ideale per le occasioni speciali con gli ospiti.

Scopri una cucina senza bisogno di supervisione e dai risultati sempre perfetti, con 10 programmi di cottura preimpostati. Patatine fritte, Pollo, Carne, Pesce, Dolce, Pizza, Nuggets, Verdure, Gamberetti e Bacon.

Un intuitivo schermo digitale con pulsanti e impostazioni di facile utilizzo per guidarti nella preparazione di pasti sempre perfetti. ll cestello per frittura ad aria, antiaderente e lavabile in lavastoviglie, consente una pulizia senza sforzo e una cottura senza stress

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.