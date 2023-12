Friggitrice ad aria Moulinex a meno di 90€ su Amazon (-55%)

La friggitrice ad aria Moulinex EasyFry Deluxe in sconto a oltre metà prezzo su Amazon (-55%). In queste ore è possibile acquistarla a soli 89,98€ invece di 199,99€, per effetto del maxi sconto valido ancora per poco. Ecco il link all’offerta.

Moulinex EasyFry Deluxe è una delle migliori friggitrici ad aria disponibili sul mercato, nonché un’ottima idea di regalo per Natale. Uno dei suoi principali punti di forza è la capacità XL di 4,2 litri, ideale per la preparazione di pasti abbondanti fino a 6 persone.

Friggitrice ad aria Moulinex in sconto del 55% su Amazon

Moulinex ha introdotto sul mercato una nuova friggitrice a basso contenuto di grassi, ideale per la preparazione di cibi fritti gustosi e croccanti con o poco o senza olio. Tra le funzionalità di spicco si annovera la tecnologia Air Pulse, tramite la quale i cibi preparati risultano irresistibili per la loro croccantezza all’esterno.

Inoltre, sono presenti fino a 8 menù preimpostati, così da offrire un’ampia varietà di cibi senza compiere alcuno sforzo. Della lista degli 8 menù fanno parte patatine fritte, cotolette, arrosto, grill, pizza, torte, gamberetti e pesce.

A completare il tutto è un esclusivo sistema con cestello, in grado di garantire una capacità extra-large in un design che rimane compatto e moderno.

In queste ore la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe è in offerta a 89,98€ su amazon.it, per effetto del 55% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Inoltre, per tutti gli utenti Prime le spese di spedizione sono gratuite.

