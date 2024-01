Friggitrice ad aria Philips Series 5000: RISPARMIA oltre 100€ con QUESTA offerta

L’ultima offerta di Amazon permette di risparmiare oltre 100 euro sulla friggitrice ad aria Philips Series 5000, in vendita a 193,62€ invece che a 309,99€, grazie allo sconto del 38%. Volendo, chi non vuole pagare in un’unica soluzione, può scegliere il pagamento rateale proposto da Cofidis in collaborazione con Amazon, che permette di rateizzare la spesa. Ecco il link all’offerta.

Philips Series 5000 è tra le migliori friggitrice ad aria disponibili sul mercato in questo momento. Tra i suoi punti di forza segnaliamo le funzioni di cottura 16 in 1, la presenza della tecnologia Rapid Air e le 500 ricette guidate incluse dentro la confezione per ottenere pasti salutari.

Friggitrice ad aria Philips Series 5000 in sconto del 38% su Amazon

La combinazione tra la friggitrice ad aria Airfryer Philips Series 5000 e l’app NutriU rende questo prodotto ancora più interessante. A partire dalle 16 funzioni di cottura in 1 per una versatilità completa, fino alla tecnologia RapidAir studiata appositamente per restituire alimenti croccanti all’esterno e morbidi all’interno.

Friggere, cuocere, grigliare, arrostire, disidratare, scongelare, tostare, riscaldare, fermentare e tanto altro ancora: con il modello Philips Airfryer si ha l’opportunità di svolgere tutte queste funzioni con un unico prodotto.

Senza dimenticare il risparmio energetico collegato all’utilizzo della friggitrice ad aria Series 5000 anziché il forno, calcolato in circa il 60%. Non solo però, perché oltre a risparmiare energia permette di ridurre anche i tempi di cottura del 40%.

La friggitrice ad aria Philips appartenente alla Serie 5000 è in offerta a soli 193,62€ su amazon.it, con gli utenti abbonati a Prime che possono contare sulle spese di spedizione gratuite e la consegna ultra-rapida.

