Friggitrice ad aria Philips XL Essential: oggi costa la metà!

Nell’infinito universo degli elettrodomestici da cucina, la Philips Airfryer XL Essential è senza dubbio la scelta giusta per coloro i quali vogliono mangiare pietanze gustose, ma non vogliono rinunciare alla linea. Grazie all’offerta Amazon di oggi, puoi portare a casa questa meravigliosa friggitrice ad aria Philips con uno sconto del 50%, a soli 119,99€, rispetto al prezzo originale di 239,98€.

Tanto risparmio e tanto gusto: ecco la friggitrice ad aria Philips XL Essential

Una friggitrice ad aria grande è quello che, chi ama questo elettrodomestico, cerca. Con tanto spazio in più rispetto ad un modello tradizionale, si cucina meglio e di più.

Grazie al cestello molto grande, ti permette di friggere, arrostire, grigliare tantissimi cibi, il tutto con fino al 90% in meno di grassi. Grazie alla sua capacità di 6,2 litri, è perfetta per preparare pasti per molte persone contemporaneamente.

Uno degli aspetti più apprezzati della Philips XL Essential è la sua tecnologia Rapid Air, che assicura una circolazione ottimale dell’aria calda intorno al cibo. Questo permette di cucinare ogni pietanza in modo perfetto. Facilissima inoltre anche la pulizia: il cestello può essere lavato senza problemi in lavastoviglie.

Per i più appassionati, sul web sono disponibili moltissime ricette per preparare ogni tipo di pietanza in friggitrice ad aria. Grazie al cestello più grande di questo modello, avrai la possibilità di sbizzarrirti e provare tutte le ricette più interessanti.

Approfitta dell’offerta su Amazon e acquista subito la friggitrice ad aria Philips XL Essential a soli 119,99€, grazie allo sconto del 50%. Non perdere l’occasione di trasformare il modo in cui cucini, risparmiando tempo e, grazie alla promo in corso, risparmiando inoltre anche in termini economici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.