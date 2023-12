Friggitrice ad aria Philips XXL, SVENDITA super economica di NATALE: ultimi pezzi rimasti

Friggitrice ad aria praticamente svenduta per Natale? Davvero, preparati perchè abbiamo trovato la friggitrice che costa meno in assoluto: friggitrice ad aria di Philips oggi a solamente 199,99€, invece di 309,99€. Corri adesso su Amazon, prima che sia tardi e termini questa bomba shock.

Non vorrai farti sfuggire questa occasione davvero shock e anche davvero low-cost? Questo modello è perfetto per te. E pensa che la puoi trovare con tanto di sconto pazzo del 35%. Non fartela scappare, aggiungilo al carrello, così al checkout la troverai scontato automaticamente dal sito.

Philips Series 5000 connessa Airfryer XXL, 7,2L (1,4Kg), friggitrice ad aria 16-in-1

Friggitrice ad aria davvero low-cost e anche smart. Portati a casa questa offerta davvero shock di Amazon. Una friggitrice ad aria che ha mandato in tilt tutti!

Friggi, cuoci al forno, arrostisci, griglia, scongela, fermenta e altro ancora. Prepara pasti gustosi e nutrienti con fino al 90% di grassi in meno. Collega l’airfryer all’app NutriU e trova centinaia di ricette personalizzate. È possibile monitorare i progressi sul proprio telefono via WiFi, ovunque ci si trovi.

Friggitrice ad aria di grandi dimensioni: Il cestello da 1,4 kg, combinato con il recipiente da 7,2 l, ti aiuta a cucinare un’ampia varietà di pasti, dalle patatine fritte alle cosce di pollo, dalle torte alle verdure grigliate.

Croccante fuori, morbido dentro: con il suo esclusivo design a “stella marina”, la tecnologia Rapid Air distribuisce l’aria calda per preparare cibi squisiti che sono croccanti all’esterno e teneri all’interno, con poco o zero olio aggiunto

Rimangono pochissimi pezzi ancora, quindi non ti resta che correre e aggiungerla al tuo carrello. Corri su Amazon adesso, prima che vengano tutte acquistate!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.